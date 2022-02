Michael Schumacher, arriva la dedica speciale di Sainz: tutti emozionati

Carlos Sainz Junior ha riservato un pensiero speciale per Michael Schumacher. L’attuale driver della Rossa ha raccontato un aneddoto sul campione tedesco.

Ci sono pochi piloti paragonabili al Kaiser. In F1 solo una ristretta cerchia di campioni hanno scritto pagine storiche del Motorsport come Michael Schumacher. Quest’ultimo rientra nella categoria delle leggende di cui si parlerà anche tra un secolo. Il tedesco ha lasciato un ricordo indelebile nella mente di tutti gli appassionati della Ferrari e degli italiani. Un campione che rivive ogni giorno nella mente anche degli attuali piloti del Cavallino Rampante.

Carlos Sainz è stato protagonista di una ottima prima annata in Ferrari, cogliendo al volo l’opportunità di correre per la scuderia di Maranello. Il madrileno ha debuttato in Toro Rosso e ha, successivamente, corso per la Renault. Ha esordito nel 2021 in Ferrari dopo due splendide stagioni in McLaren. La Ferrari ha scommesso le sue fiches sul #55 per sostituire il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Nonostante la pesante eredità Carlos è stato all’altezza del compito, riuscendo a non far rimpiangere il tedesco.

Lo spagnolo è stato un rullo compressore e salvo due Gran Premi, è sempre riuscito a chiudere tutte le restanti corse nella top 10. Nel 2021 il figlio d’arte del Matador ha anche eguagliato un incredibile record che apparteneva proprio a Michael Schumacher, non ritirandosi in nessuna delle 22 gare dell’anno. Il primato del Kaiser resisteva dal lontano 2002, quando il campione completò ogni GP della stagione senza mai neanche un DNF. La cosa incredibile che Schumi arrivò sempre sul podio in tutte le 17 gare del campionato.

Michael Schumacher nel cuore di Carlos Sainz

I successi di Schumacher nel quinquennio aureo hanno lasciato un segno anche in Sainz. Quest’ultimo è cresciuto guardando le epiche sfide tra Alonso e Schumacher. Era una F1 molto diversa rispetto a quella odierna. Post Schumi, a Maranello, sono transitati straordinari manici come Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Felipe Massa e Sebastian Vettel, ma tutti hanno avuto almeno una volta un ritiro stagionale.

Il ventisettenne ha concluso in quinta posizione la sua prima annata in rosso, precedendo il suo ex compagno di squadra in McLaren Mercedes Lando Norris e l’attuale in Ferrari Charles Leclerc. Nella sfida conclusiva di Abu Dhabi, grazie ad un magnifico terzo posto, Carlos ha sopravanzato entrambi. Dopo due sesti posti nelle stagioni 2019 e 2020 con la McLaren, lo spagnolo è riuscito a migliorarsi, impreziosendo la sua prima annata con quattro podi.

In una intervista al Corriere della Sera, Carlos Sainz ha dichiarato sul sette volte campione del mondo tedesco: “Da quando sono in Ferrari ho sentito tante storie su Michael Schumacher. È un uomo che volevo conoscere, avere come partner, capire come è riuscito ad essere così speciale. Tutti i meccanici parlano di lui ed è bello sentire come è riuscito a conquistare un intero gruppo, a trascinarlo, circondato da stima e affetto“. Una dichiarazione speciale per un campione straordinario.