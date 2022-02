Che auto guidano i calciatori della Juventus? La risposta vi scioccherà

Quali sono le auto con cui si vedono in giro i calciatori della Juventus? Tra sponsor e spese folli, ecco quali hanno.

Certamente, tutti i calciatori di Serie A, non hanno auto comprate a basso prezzo. In un periodo dove il lusso piace e si fa vedere su social ed in tv, tutti vogliono fare la propria parte. Ed ovviamente, anche chi mette in tasca i favolosi ingaggi della Juventus, vuole guidare un’auto di lusso.

Ad ognuno la sua, anzi le sue. Perché diversi calciatori posseggono più di una macchina con cui si fanno vedere in giro nella città piemontese, oppure approdano nella silenziosa Vinovo, quando vanno ad allenarsi. E quindi, quali sono le auto guidate dai calciatori della Juventus?

Le auto della Juve: quali sono

Alvaro Morata, che ha indossato anche le maglie di Real Madrid e Chelsea, oltre che dei bianconeri, ha una vera e propria passione per le auto di lusso. Lo spagnolo, può scegliere tra una Bentley Continental, una Cadillac Escalade, la sua Audi Q7, una Mercedes ed anche diverse Jeep, sponsor della squadra. Wojciech Szczesny ama usare auto della Porsche, ma oltre alle classiche Jeep, ha anche delle Bentley e una Mercedes Classe G.

Non è finito il lusso nel parcheggio dello Stadium. Ed il neo arrivato, Dusan Vlahovic farà brutta figura? No, perché già prima della firma con i bianconeri, si era permesso qualche lusso nei motori. Oltre ad un modello compatto di Mercedes con cui spesso va in giro, ha già messo da parte una Ferrari Cabrio azzurra da 400 cavalli con cui stupire i nuovi compagni.

E tra loro c’è un altro amante delle belle macchine. Paulo Dybala, ha usato negli anni diverse Jeep, l’auto di ‘ordinanza’ dei bianconeri. Ma ama sfrecciare anche con altri modelli tra cui però proprio una Jeep Grand Cherokee. Ma all’argentino piacciono anche le Lamborghini, infatti ha alcune foto con delle Huracán, Aventador ed Hurus provate a Bologna. Chissà che man mano, non le abbia comprate tutte.

Sono diverse le Jeep come spiegato, che negli anni la Juve ha regalato ai propri ragazzi. Di anno in anno, sono molti i modelli che si sono avvicendati nei box degli atleti o al massimo di qualche loro fortunato parente, visto che magari i calciatori non hanno spazio per tutte. A Ronaldo, fu regalata una Jeep Cherokee. Nel 2022, sembra che il regalo per tutti da parte dello sponsor, sia stato un SUV, la Jeep Renegade. E se vi piacciono le curiosità, ecco che auto guida Elettra Lamborghini.