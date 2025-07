La Ferrari vuole sfidare la McLaren: pronto il tutto per tutto, c’è la grande novità sulla SF-25

In casa Ferrari si lavora duramente per aumentare la competitività della SF-25, e presto farà il proprio esordio un componente decisivo per i piani di rimonta. Ecco di cosa si tratta.

Il mondiale di F1 sbarca a Silverstone, per uno degli appuntamenti più amati dai fan e che si prepara ad abbracciare un Lewis Hamilton per la prima volta vestito rosso Ferrari. Il sette volte campione del mondo si è imposto per nove volte sul tracciato di casa, e toccare quota dieci al volante di una vettura del Cavallino lo consegnerebbe, ancor di più, alla leggenda. La SF-25 ha fatto dei passi in avanti grazie al nuovo fondo, introdotto nell’ultimo appuntamento in Austria, dove la Scuderia modenese si è presa il ruolo di seconda forza.

Tuttavia, il gap dalle due inattaccabili McLaren è stato nuovamente di una ventina di secondi, e per Charles Leclerc è stato impossibile attaccare la superiorità dei siluri papaya. In Ferrari non ci si perde d’animo e sono in arrivo altre importanti novità, nel tentativo di sbloccare questo fantomatico potenziale della SF-25, una monoposto che si è dimostrata competitiva solo a sprazzi. In tal senso, è in cantiere una novità che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Ferrari, test al Mugello per provare la sospensione posteriore

Secondo quanto riportato dal sito web “AutoRacer.it“, la Ferrari testerà la nuova sospensione posteriore al Mugello a luglio, sfruttando il Filming Day da 200 km concesso dalla FIA. Secondo le indiscrezioni, la novità verrà introdotta dalla Scuderia modenese al Gran Premio del Belgio, previsto a Spa-Francorchamps nel week-end tra il 25 ed il 27 di luglio. Pare che Loic Serra abbia voluto fortemente l’evento di una nuova sospensione, investendo tante risorse, dopo aver individuato la chiave per sbloccare l’ormai ben noto potenziale inespresso della SF-25.

La nuova sospensione posteriore verrà validata proprio all Mugello, che è stato preferito a quello di Fiorano per effettuare il secondo Filming Day dell’anno. Il tracciato toscano è infatti dotato di caratteristiche più similari a quelle di una vera pista di F1, e si potranno portare a casa riscontri più precisi in merito alla novità tecnica. La Ferrari si aspetta che la nuova sospensione aiuterà a controllare meglio i movimenti del retrotreno, così da poter contare su una piattaforma aerodinamica più stabile ed in grado di migliorare le performance. Tra meno di un mese, sapremo se il nuovo componente avrà dato i suoi frutti o meno.