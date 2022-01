Che auto guida Elettra Lamborghini? Non è facile indovinare (FOTO)

Indovinate con che auto viene vista in giro, Elettra Miura Lamborghini: sicuramente è difficile immaginare che sia quella.

Chissà come l’avrà presa il papà. Elettra Miura Lamborghini, cantante e personaggio televisivo, ma soprattutto ereditiera, nonché nipote del celebre Ferruccio Lamborghini, non guida un’auto che ha il suo stesso nome. Probabile che di Lamborghini, la bella ventisettenne ne avrà diverse, ma per andare in giro con l’auto che voleva, non ha badato a spese.

Chissà che magari proprio la cantante bolognese, non sia stata tra i primi a cui è stato dato l’onore di provare la spaventosa versione ‘Monster’ della già potente Urus, con più di 1000 cv. Ma per andare in giro, come già abbiamo fatto capire, ha una vettura uscita dalla fabbrica di un’altra casa.

Elettra: lo smacco a casa Lamborghini

Elettra effettivamente, ha sempre fatto capire di volersi dare una identità che non vada necessariamente a braccetto col proprio nome. Cosa assolutamente da applaudire, anche perché effettivamente, l’ultima apparizione da ereditiera, la fece all’interno del programma Riccanza, dove forse cercava un po’ di visibilità. Poi, ha deciso di mettersi in proprio, tuffandosi sulla musica. Nel 2019, esce il suo primo disco, Twerking Queen.

I suoi pezzi forti però sono i singoli. Dopo una collaborazione con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta per il singolo, Lamborghini RMX, mette a segno veri e propri successi con Pem Pem, Mala ed in collaborazione con altri artisti, per Cupido RMX. Elettra però non si è fermata a qua ed è arrivata a presenziare al Festival di Sanremo, nel 2020 con Musica (E il resto scompare).

Forse dalla sua volontà di far capire al pubblico ed ai media che lei non ha bisogno di aiuti di nessun tipo, nasce anche quella di girare con un’automobile che non sia di produzione Lamborghini. D’altra parte, se Toto Wolff ha una Ferrari, perché lei non può avere un’altra macchina? Infatti la bella Elettra, è stata vista spesso nella sua città natale, con una Jaguar E-Pace di colore rosa. Di certo, non è un’auto che non si fa notare, quanto meno per il colore.

