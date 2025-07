MotoGP GP Germania, Sprint Race: Marquez rimonta e beffa Bezzecchi sotto la pioggia, Bagnaia sprofonda

La MotoGP fa tappa al Sachsenring, dove la Sprint Race viene vinta da Marc Marquez, che all’ultimo giro ha superato Marco Bezzecchi. Terzo Quartararo, mentre Bagnaia è solamente 12esimo, uscendo ancora una volta distrutto.

Potrà anche partire male e perdere diverse posizioni, ma quando decide di cambiare passo non ce n’è per nessuno. Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Germania, tornando ad imporsi al Sachsenring, una delle sue piste preferite. Dopo aver perso terreno arrivando lungo al via, ha recuperato posizioni su posizioni, privando proprio all’ultimo giro Marco Bezzecchi della gioia del successo. Dietro a Ducati ed Aprilia, sul podio c’è anche una Yamaha, grazie alla super prova di Fabio Quartararo.

Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio, seguito dalla Yamaha del team Pramac di un coriaceo Jack Miller. Il sesto posto è della prima delle KTM, quella di Brad Binder, seguito dalla Honda LCR di Johann Zarco ed Alex Marquez, rallentato dall’infortunio alla mano. La zona puti è stata completata da Pedro Acosta, che ha pagato un errore a pochi giri dal termine. Pecco Bagnaia è solo 12esimo ed è ormai in caduta libera.

MotoGP, Marquez all’ultimo giro su Bezzecchi

Piove al Sachsenring dove si disputa la Sprint Race del Gran Premio di Germania. I piloti della MotoGP si apprestano ad affrontare una sfida non banale, in cui tutto può accadere. Marc Marquez perde posizioni arrivando lungo alla prima staccata, mentre Marco Bezzecchi è perfetto e si guadagna la leadership. Primi giri molto difficili anche per Johann Zarco, il quale scala dalla seconda alla decima piazza in un solo giri.

Malissimo, ancora una volta, Pecco Bagnaia, che dopo una brutta qualifica scende in 12esima piazza dopo le prime battute. Colpo di scena dopo pochi giri, quando Franco Morbidelli, che occupava il secondo posto, scivola ritrovandosi costretto a dire addio alla sua gara. Dopo un inizio titubante, Marquez avvia la rimonta e scavalca Fabio Di Giannantonio, per poi farsi sotto a Fabio Quartararo per contendergli la seconda piazza.

Brutto errore di Pedro Acosta, che era in piena lotta per il podio, ma un’uscita lo costringe a rientrare fuori dalla zona punti. Staccata clamorosa, al nono giro, da parte di Marquez per liberarsi di Quartararo, mostrando un ritmo insostenibile per la concorrenza. Duello spettacolare tra Bezzecchi e Marquez per il primo posto, con il rider italiano che le prova tutte per portarsi a casa la vittoria. Alla prima staccata dell’ultimo giro, il nativo di Cervera affonda la staccata e sale in cattedra, costringendo un grande Bezzecchi alla resa. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.