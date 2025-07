La Ferrari non ha più speranze? La frase di Vasseur sulla McLaren che cancella ogni speranza

In casa Ferrari si lavora per portare al debutto la nuova sospensione posteriore al Gran Premio del Belgio, ma secondo Frederic Vasseur, la McLaren potrebbe restare comunque troppo superiore per cercare di sfidarla.

Dopo aver perso il mondiale costruttori per soli 14 punti a favore della McLaren lo scorso anno, la Ferrari non si è confermata ai livelli in cui si poteva sperare. A metà stagione, il Cavallino paga più del doppio dei punti dal team di Woking, una differenza a dir poco imbarazzante, che rende bene l’idea della superiorità della MCL39. Oscar Piastri e Lando Norris sono liberi di giocarsi in casa il titolo mondiale, visto che anche Max Verstappen sembra aver ormai mollato la presa, rallentato da una Red Bull sempre meno performante.

La McLaren ha realizzato lo stato dell’arte delle F1 ad effetto suolo, frutto del lavoro di un team, diretto da Andrea Stella e Zak Brown, che è stato in grado di crescere rapidamente e di trovare qualcosa di magico che gli altri stanno ancora cercando. La Ferrari introdurrà una nuova sospensione posteriore al Gran Premio del Belgio, nella speranza di dare maggiore stabilità alla SF-25 ed effettuare un ulteriore step dopo quello garantito dal fondo arrivato in Austria. Lottare con le frecce papaya resta però un miraggio, almeno per ora.

Ferrari, per Vasseur sarà molto difficile notare con la McLaren

In alcune dichiarazioni successive al deludente Gran Premio di Gran Bretagna, Frederic Vasseur ha parlato del gap tecnico e di punti in classifica che oggi separa la Ferrari dalla McLaren. Il team principal sa benissimo che anche sul fronte tecnico sarà molto complicato pensare di sfidare la MCL39 in questo campionato: “Sappiamo tutti bene che sarà difficile riprendere la McLaren, perché prima di tutto hanno un bel vantaggio. A volte, su alcuni tracciati o in particolari condizioni, siamo in grado di lottare con loro. Tuttavia, nel complesso hanno un importante margine anche in chiave campionato“.

La differenza nelle due classifiche mondiali tra la McLaren e la Ferrari è talmente ampia ad oggi che Vasseur ha reso bene questo concetto in poche parole: “Anche se dovessimo vincere tutte le gare che restano da qui alla fine della stagione, non è affatto sicuro che riusciremmo a recuperare ed a vincere il campionato. Siamo ancora in lotta per vincere alcune gare ed è importante per la nostra squadra, però dobbiamo migliorare l’auto in diversi aspetti“.