Lutto nel motociclismo: morto il giovane campione in un brutto incidente

Un’altra tragedia ha colpito il mondo del motociclismo. Uno dei suoi giovani campioni, infatti, è morto in un tragico incidente.

Il mondo delle due ruote piange un giovane centauro, morto a causa di uno schianto terribile con una mountain bike. La scomparsa del campione della Superstock 600 MotoAmerica 2017 è un notizia che ha sconvolto tutto il motorsport. Non sono bastate le cure mediche per alleviare l’emorragia celebrale.

Il pilota di origini ispaniche non ce l’ha fatta. Il messaggio della famiglia è toccante: “Jason è stato coinvolto in un terribile incidente sabato mattina a Laguna Seca con la sua mountain bike – ha annunciato il padre Bob Aguilar – i suoi amici, Alex e Anthony, sono intervenuti rapidamente per consentire il suo trasferimento in aereo presso il Mission Hospital di Mission Viejo. Qui è stato sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico per alleviare l’emorragia nel cervello. Sebbene l’operazione sia riuscita a fermare l’emorragia, l’assenza presenza prolungata dell’ossigeno nel cervello antecedente l’intervento ha comportato un danno cerebrale irreversibile“.

Jason Aguilar, il commovente pensiero del padre

Il messaggio finale è da brividi, il padre ha sottolineato che Jason è un donatore di organi, per questo motivo l’ospedale prenderà accordi per la donazione dei suoi organi. Una volta completato questo processo, a Jason sarà tolto il supporto vitale. L’augurio è che Jason sopravviva nei ricordi di tutti e che la donazione dei suoi organi consentirà alla sua memoria di vivere in altre persone. Il padre ha così concluso il suo pensiero sulla morte prematura del figlio.

Dopo aver debuttato nell’AMA MotoAmerica Supersport, Aguilar si era laureato nel 2017 campione nel campionato Superstock 600 MotoAmerica. A seguito del successo in Superstock, il giovane aveva deciso di tornare a correre in Supersport. Nel 2021 non è riuscito ad esordire in sella alla Yamaha R1 in Superbike, per una mancanza di budget. Nel 2022 era finalmente pronto alla sfida del MotoAmerica Superbike. Il suo idolo era Nicky Hayden.