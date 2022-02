Jeffrey Herlings, incidente pazzesco: che disavventura per lui (VIDEO)

Il campione del mondo in carica della MXGP Herlings è stato protagonista di uno spiacevole incidente durante un servizio fotografico in Spagna.

E’ abituato a dare spettacolo in pista, ma anche fuori non scherza. Jeffrey Herlings, campione in carica della MXGP, è pronto per affrontare la nuova stagione da leader assoluto. Ora che poi non c’è neanche uno dei suoi più grandi avversari come Tony Cairoli, che ha deciso di appendere il casco al chiodo alla fine del 2021, davvero gli occhi saranno tutti per lui. Certo è che un inizio di 2022 così forse non se lo aspettava.

Dura battuta d’arresto per il 27enne a sole due settimane dall’inizio della nuova annata di gare. Il campione olandese si sta allenando in Spagna da alcuni giorni e ha anche avuto l’opportunità di partecipare al round di apertura del campionato spagnolo di motocross svoltosi lo scorso fine settimana al Tajoa Racing Circuit. Ma Herlings è incappato in un bel problema.

Herlings, un servizio fotografico molto doloroso

Il pilota della Red Bull KTM Factory Racing ha anche approfittato martedì per fare il servizio fotografico ufficiale del suo team in vista di questa nuova stagione nella MXGP in cui difenderà il titolo. Purtroppo però qualcosa è andato storto: durante uno dei salti eseguiti sul circuito RedSand MX, a Castellón, Herlings non ha calcolato bene l’atterraggio e la ruota anteriore della sua KTM è finita completamente nella sabbia, con il pilota che ha sbattuto violentemente a terra.

Dopo l’incidente, Herlings è tornato immediatamente in Belgio, dove vive, è si è fatto visitare dal dottor Stefaan Verfaillie, che lo aveva già curato per un precedente infortunio nel 2019. Le radiografie però hanno evidenziato quello che si temeva: il pilota infatti ha riportato una frattura al tallone sinistro, che è stata ridotta con un intervento che ha portato all’inserimento di una placca e si diverse viti.

Una vera mazzata per il campione in carica. Né il Team Red Bull KTM né lo stesso Herlings hanno per il momento azzardato a ipotizzare un ritorno in pista, anche se a causa del tipo di infortunio sembra molto difficile per il campione MXGP possa presentarsi al via a Matterley Basin (Regno Unito) il 20 febbraio prossimo, quando comincerà il Mondiale.

“Sto pagando il prezzo di un banale incidente – ha poi confessato Herlings -. Penso di aver colpito un piccolo sasso in fase di decollo e questo mi ha fatto lanciare in avanti. L’impatto è stato abbastanza forte sul mio piede sinistro e dovevamo rimetterlo nelle migliori condizioni. Grazie mille allo staff medico per essersi preso cura di me e mettendomi di nuovo in piedi! Anche a tutto il team Red Bull KTM: abbiamo lavorato duramente per questa stagione 2022 e l’obiettivo ora è tornare e vincere il prima possibile”.

“Ovviamente è una grande delusione per Jeffrey, il team e il campionato – ha detto invece Joel Smets, il team principal Red Bull -. Cercando di vedere il lato positivo, l’infortunio non è complicato come il suo problema al piede nel 2019. L’operazione ha richiesto del tempo, ma tutto è andato bene e speriamo che il gesso possa essere rimosso in meno di due settimane e che possa anche iniziare ad allenarsi un po’, facendo nuoto e altro attività. Poi dovremo vedere come si riprenderà per pianificare il suo ritorno alle corse”. Certo è che il 2022 di Herlings comincia nel peggiore dei modi. E speriamo che non sia un antipasto di quello che lo aspetta.