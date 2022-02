Petrucci, ufficiale il ritorno in Ducati: ecco dove lo vedremo in pista

Finalmente è ufficiale ciò che farà Petrucci nel 2022, dopo aver già affrontato la Dakar: ha firmato con Ducati.

La sua carriera in MotoGP probabilmente è conclusa, ma Danilo Petrucci ha davanti a sé nuove stimolanti sfide. Una decisamente difficile l’ha già affrontate e superata positivamente: la Dakar. Pur essendo al debutto assoluto, ha dimostrato di potersela cavare bene in una competizione così impegnativa.

Dopo aver corso sulle dune del deserto dell’Arabia Saudita, era atteso il comunicato sui suoi programmi per il resto del 2022 e sono servite più settimane del previsto. In queste ore finalmente è arrivata l’ufficialità del trasferimento del pilota ternano negli Stati Uniti. Infatti, correrà in MotoAmerica Superbike con il team Warhorse HSBK Racing Ducati New York. Pronta per lui una Panigale V4 R.

Petrucci in MotoAmerica Superbike con Ducati nel 2022

Petrucci prende il posto di Loris Baz, che è riuscito a rientrare nel Mondiale Superbike grazie a un accordo con il team Bonovo BMW. Anche il pilota umbro spera di approdare nel WorldSBK, questo è il suo obiettivo per il 2023. Intanto, però, deve dare il massimo in MotoAmerica per conquistare risultati.

Petrux non ha nascosto la sua soddisfazione per questa nuova esperienza nella ex AMA: “Sono contento di tornare a correre con Ducati e ringrazio chi ha reso possibile questo progetto. Il management era felice di riavermi a bordo. Voglio continuare a divertirmi, ho scelto questo progetto per fare una nuova esperienza dal lato umano. Vivere in America è qualcosa di nuovo ed eccitante”.

Il rider ternano è molto stimolato per questa avventura in MotoAmerica Superbike, dove spera di conseguire ottimi risultati. Non sarà facile per lui arrivare ed essere subito davanti, ci sono tante cose del campionato che deve conoscere.

Il fatto di provenire dalla MotoGP non lo mette automaticamente come favorito alla vittoria. Intanto l’8 febbraio sarà in pista a Portimao per provare la Ducati Panigale V4 R. Un primo test molto prezioso per conoscere e capire la nuova moto.

Anche il leggendario Wayne Rainey, presidente del MotoAmerica, non vede l’ora di ammirare da vicino Petrucci: “Siamo entusiasti del suo ingresso nel team Warhorse HSBK Racing Ducati New York nel 2022. È un pilota di livello mondiale, molto apprezzato e rispettato. Danilo troverà gare estremamente competitive su alcuni circuiti iconici e apprezzerà molto la cultura americana”.

Il primo appuntamento del campionato è l’8-10 aprile a Austin (Texas). In totale sono dieci i round della stagione, l’ultimo il 23-25 settembre al Barber Motorsports Park di Leeds (Alabama).