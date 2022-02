Quartararo, aria di tempesta in Yamaha: ecco cosa non funziona

Il campione in carica di MotoGP Quartararo chiude i test pre-stagione di Sepang con rammarico e esorta la Yamaha a rimboccarsi le maniche.

Fabio Quartararo è contrariato. Al termine della due giorni in Malesia, le sensazioni provate in sella alla sua nuova M1 non si sono rivelate all’altezza delle attese. Sebbene tra la sabato e domenica il francese sia riuscito a migliorare il ritmo e il confort sulla moto sia stato più soddisfacente sin dai primi metri, il campione della MotoGP non è andato oltre il settimo tempo, firmando un 1’58″313.

Dopo aver verificato il comportamento del telaio e dell’assetto della Yamaha, evoluti ad hoc per la stagione 2022, il 22enne ha ammesso candidamente di non aver trovato quanto sperato alla vigilia di questo primo assaggio.

Cosa non ha funzionato per Quartararo

Con la testa già al prossimo weekend quando la top class delle due ruote si confronterà con il circuito di Mandalika, il rider di Nizza, ha sollecitato il team a lavorare per non partire in Qatar con un handicap importante sulla concorrenza.

“Honda, Suzuki e Aprilia hanno fatto due passi avanti. Noi invece soltanto mezzo“, ha sostenuto evidentemente scontento.

Se El Diablo ha masticato amaro, peggio ancora ha fatto Franco Morbidelli. L’italiano ha fatto fatica ad entrare in sintonia con la moto e questo ha fatto sorgere qualche dubbio al transalpino sulla bontà della mossa di promuoverlo al suo fianco.

“Sono certo che in futuro sarà veloce, tuttavia quando c’era Vinales la sua competitività mi spronava, inoltre da lui ho imparato molto“, ha sostenuto schietto e senza timore di creare giù malesseri in seno alla squadra.