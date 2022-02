Quartararo, la nuova Yamaha non convince: prime grane per lui

Quartararo ha detto le sue impressioni sulla Yamaha 2022 dopo il primo giorno di test MotoGP a Sepang.

C’era grande attesa di vedere in azione la nuova Yamaha M1 nel test di Sepang. In particolare per capire se dei passi avanti sul motore sono stati effettuati oppure no. Al momento, non sembra essere stato effettuato un grande step.

Fabio Quartararo ha concluso il Day 1 in Malesia con il sesto tempo assoluto, a 631 millesimi dal leader Aleix Espargarò su Aprilia. Più indietro Franco Morbidelli, addirittura ventunesimo a oltre 1″7. Il romano comunque doveva testare più che altro la sua condizione fisica, dopo i noti problemi al ginocchio sinistro. Il francese ha spinto di più, senza però riuscire a mettere insieme un time-attack eccezionale.

Quartararo al termine della giornata ammette che a livello di motore sembra che la Yamaha M1 sia simile al 2021: “Volevo più potenza – riporta Autosport.com – ma non possiamo inventarla. Bisogna essere veloci senza pensarci troppo. Se manca potenza, ti devi adattare come ho già fatto in passato. Se serve adattarsi, mi adatterò”.

Passando poi ai tempi registrati oggi, il pilota francese spiega che il ritmo è stato buono ma non il giro il veloce: “Sono contento del passo, non del time attack. Non sono riuscito a sfruttare i vantaggi della gomma morbida. Domani avrò più possibilità di riprovarci. In generale devo migliorare la mia guida, non ero abbastanza veloce in curva e questo era un punto forte della moto”.

Il campione in carica della MotoGP avrà anche alcune cose nuove da provare sulla sua M1 e spera di fare qualche progresso: “Al momento non c’è niente di davvero diverso – ammette – e allora vediamo domani cosa possiamo fare”.

Insomma, sembra abbastanza chiaro che Quartararo abbia trovato una Yamaha M1 simile a quella del 2021 e non migliorata quanto si aspettava. Le sue prime impressioni non sono granché positive. Ha confessato di dover migliorare la guida, quindi anche da parte sua possono esserci progressi, però dalla moto si attendeva qualcosa in più.

La casa di Iwata non è abituata a fare rivoluzioni, soprattutto considerando che viene da un anno nel quale ha vinto e dunque il progetto non poteva essere stravolto. Tuttavia, il propulsore è da troppo tempo un limite della moto e prima o poi bisognerà migliorare anche su quell’aspetto. Intanto non soddisfare Quartararo adesso può comportare il rischio di perderlo a fine contratto.