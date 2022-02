MotoGP, Yamaha trema: Quartararo è da blindare subito

Il futuro di Quartararo con la Yamaha è fortemente in bilico: il rinnovo del contratto è tutt’altro che vicino.

Se in Yamaha hanno le idee chiare, invece Fabio Quartararo non le ha ancora. La casa di Iwata è in pressing da tempo per fargli firmare il prolungamento contrattuale, mentre il francese temporeggia e preferisce aspettare.

Nel 2021 l’attuale campione in carica della MotoGP aveva già chiarito di attendersi alcuni miglioramenti sulla M1 per la nuova stagione. Non era contento del prototipo provato nei test di Misano Adriatico e Jerez de la Frontera, voleva di più. Sul motore non erano stati fatti i progressi sperati e il test di Sepang è un banco di prova che gli darà le prime risposte sugli sforzi fatti in Giappone.

Alla vigilia del test MotoGP in Malesia c’è stata la presentazione del team Monster Energy Yamaha per il 2022. Inevitabile porre delle domande sulla situazione contrattuale di Quartararo.

Il diretto interessato, però, ha sempre cercato di dribblare nel rispondere e non si è esposto: “Il mio focus è completamente sul 2022. Del resto c’è qualcuno che se ne occupa e mi fido, non voglio parlare del mio futuro adesso”. Il francese si dice concentrato sulla stagione e non vuole sbilanciarsi su ciò che potrebbe succedere nel prossimo biennio.

In Yamaha, invece, stanno provando ad accelerare le pratiche per giungere a una firma in tempi brevi ed evitare di perdere un pilota così forte. Sarebbe una mazzata se Fabio decidesse di andarsene in un team concorrente.

Massimo Meregalli, team manager Yamaha, è stato chiaro sulla volontà della squadra: “Siamo sempre in contatto con il manager di Fabio. Lavoriamo per risolvere al più presto la situazione. È una nostra priorità assoluta, siamo fiduciosi”.

C’è ottimismo, dice Meregalli, però la trattativa per il rinnovo non è affatto decollata ancora. Quartararo vuole attendere la fine dei test pre-campionato per farsi un’idea della nuova M1 e potrebbe aspettare anche di correre un po’ di gare prima di prendere una decisione.

Il pilota di Nizza ha il coltello dalla parte del manico. Sa di essere fondamentale per la Yamaha e di conseguenza può prendersi del tempo senza rischiare di essere scaricato a favore di un altro collega. Vedremo come si evolverà questa situazione. Può succedere di tutto. Honda sembra in agguato.