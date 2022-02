Ferrari Purosangue, è questo il nuovo SUV di Maranello? (VIDEO)

Da Maranello, dopo i dati record del 2021, arriva la conferma che la produzione della Ferrari Purosangue è ormai molto vicina.

L’abbiamo già vista nelle nostre strade, camuffata con la carrozzeria modificata della Maserati Levante. Parliamo della Ferrari Purosangue, il primo SUV della casa di Maranello. Si pensava che il modello potesse tardare e invece è arrivata la conferma: “Inizio della produzione della Ferrari Daytona SP3 e della Ferrari Purosangue nel 2022 con avvio delle consegne a partire dal 2023“. Il tutto in mezzo alla pubblicazione dei conti della Rossa, che ha vissuto un 2021 ancora una volta da record, con 11.155 vetture consegnate, pari a un incremento di 2.036 unità o del 22,3% rispetto al 2020.

Maranello quindi, annunciando i due nuovi modelli in uscita per quest’anno, intende rispettare la tabella di marcia annunciata diverso tempo fa e continuare il suo trend di crescita. Anche perché il primo SUV della Rossa promette già vendite record.

Cosa sappiamo della Ferrari Purosangue

Il Purosangue sarà un modello strategico per la Casa, per questo la Ferrari ha confermato la sua presentazione quest’anno (possibile a settembre). E cresce l’attesa anche per sapere le sue caratteristiche. Per ora infatti non c’è nulla di sicuro in merito a questa nuova vettura della Rossa.

Per ora sappiamo che prenderà il posto della GTC4Lusso che si è proposta sul mercato sotto forma di una shooting brake. La piattaforma dovrebbe essere quella della Ferrari Roma, con una lunghezza vicino ai 5 metri, mentre i motori potrebbero essere diversi. Le ultime indiscrezioni parlano di tre tipologie: V6, V8 e V12. Il primo deriverebbe dalla 296 GTB, e quindi sarebbe affiancato da un propulsore elettrico per una potenza complessiva pari a 830 CV. Il secondo è quello visto con la SF90 Stradale mentre il terzo addirittura accosterebbe la Ferrari Purosangue alla 812 Superfast, per intenderci il top di gamma per Maranello.

C’è da dire però che gli appassionati hanno già visto sulle strade italiane un prototipo della Ferrari Purosangue e, a quanto pare, disponeva di un V6 biturbo da 3 litri con tecnologia ibrida plug-in, che ha debuttato proprio con la Ferrari 296 GTB. Il motore può sviluppare una potenza di 663 CV ed è affiancato da uno elettrico che ne aggiunge altri 167 CV. C’è anche una batteria agli ioni di litio da 7,45 kWh, che permette alla Purosangue di percorrere 25 km in modalità elettrica.

Di sicuro c’è che sarà il SUV più potente del mondo. Perché la Ferrari punta sempre in alto. E con questa davvero al top, come ha confermato l’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna: “Purosangue è sorprendente. È un modello che supererà le aspettative di clienti”.