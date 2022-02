Ferrari, anno da record: arriva una gradita sorpresa

Vendite record per il marchio Ferrari nel 2021. Bonus da record per i suoi dipendenti e altri progetti importanti per il futuro.

Nonostante l’emergenza Covid-19 Ferrari ha chiuso il 2021 con un bilancio record, grazie alle 11.155 immatricolazioni, con un trend di crescita del +30% rispetto al precedente anno e ricavi che hanno superato per la prima volta la soglia dei 4 miliardi. Un anno davvero eccellente per la Casa di Maranello che ha deciso di premiare i suoi dipendenti.

L’a.d. Benedetto Vigna ha annunciato un premio annuale fino a poco più di 12.000 euro per tutti coloro che lavorano nello stabilimento emiliano, confermando per il 16 giugno il Capital Markets Day dove annuncerà i piani futuri del prestigioso marchio. “E’ stato un anno eccezionale grazie alla passione e alla dedizione del personale e per premiare i loro successi sono lieto di annunciare il premio annuale fino a poco più di 12.000 euro per i nostri dipendenti”.

Ferrari vola in Borsa e guarda al futuro

Il titolo vola anche a Piazza Affari dove guadagna l’1,5%, un dato che ribadisce la forza del modello di affari del marchio del Cavallino Rampante. L’azienda ha saputo gestire al meglio gli ordini che si sono rivelati di una portata impressionante, pur riuscendo a garantire la qualità e l’esclusività del marchio Ferrari. “Facciamo grande attenzione all’aumento dei prezzi dell’energia e dell’alluminio, ma abbiamo buoni fornitori su cui fare leva”, ha aggiunto Benedetto Vigna. E altri modelli prestigiosi sono in arrivo per proseguire questa marcia trionfale.

Infatti nel 2022, anno del 75° anniversario, sarà presentato il tanto atteso Purosangue che secondo indiscrezioni saprà superare le aspettative dei clienti e riscuoterà sicuramente grande successo. Inoltre prosegue la campagna di elettrificazione in linea con le necessità di mercato e mobilità sempre più stringenti. Ma sarà una elettrificazione in “stile Ferrari” come promettono dalla Casa di Maranello. Un qualcosa che ancora una volta saprà fare la differenza sul mercato e dettare una netta linea di demarcazione qualitativa.

Intanto a fine mese andrà in scena a Milano il Fashion Show e un’attenzione sempre più pregnante sarà riservata anche al mondo della Formula 1 facendo leva sull’incoraggiante terzo posto in classifica costruttori. Le nuove regole tecniche potrebbero essere un fattore di rilancio per la Rossa in pista. Il 17 febbraio sarà presentata la nuova monoposto che sarà affidata a Carlos Sainz e Charles Leclerc e prende il nome di F1-75, in omaggio ai 75 anni della scuderia di Maranello.