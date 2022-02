Andare in giro in Ferrari è sicuramente bello, quanto però dispendioso, visti i consumi: ecco quanto costerà un pieno alla nostra auto.

Avere una Ferrari è un lusso che ovviamente non tutti possono permettersi. Ma se crediamo che tutto sia legato soltanto al costo medio di una vettura di Maranello, al momento dell’acquisto, ci stiamo sbagliando. Come per ogni bene acquistato, bisogna infatti pensare che esso ha bisogno di manutenzione e vari costi, per risultare utile.

Praticamente, si può affermare che chi decidesse di comprare auto sportive di un certo livello, è già in grado di permettersi un determinato tenore di vita e quindi lo può anche associare ad auto come una Ferrari. Per capire di cosa parliamo, facciamo un esempio: vediamo quanto costa un pieno ad un’auto col cavallino.

Il pieno alla Ferrari ha un costo: eccolo

Diciamoci anche la verità, i super ricchi acquistano magari auto di lusso anche solo per collezione, ma chi una volta assicuratosi una Ferrari, non si metterebbe in strada o se possibile in pista, per far fare qualche giro al motore? Anzi, per chi potesse anche raggiungere accordi con una pista, si lascerebbe anche andare a velocità un po’ meno contenute, per qualche minuto.

Quindi i costi della benzina sono sempre da calcolare, ed il pieno alla bellissima vettura uscita da Maranello, avrà un suo peso a seconda delle caratteristiche della vettura. Infatti, il pieno si fa in base alla grandezza del serbatoio, così che ogni vettura ne avrà uno col suo importo. Alcune auto da strada della Ferrari però, hanno uguale grandezza di serbatoio, e quindi il prezzo di un pieno resta invariato. Ma siete avvertiti: non costa certamente poco.

Naturalmente in questo momento parliamo soltanto del costo delle auto private col cavallino, mentre per quelle sportive tutto è diverso. Infatti per le monoposto tutti i costi sono diversissimi. Teniamo conto, per calcolare i costi, della benzina a 1.50 euro al litro. Se oggi il prezzo fosse fissato lì, per fare ad esempio il pieno ad una Ferrari 458 Italia con serbatoio di 86 litri, spenderemmo 129 euro tutti d’un fiato. I costi si aggirano quindi su quelle cifre, per tutti i modelli con serbatoio della stessa capacità, come per una Ferrari 458 Speciale A, o anche la 458 Spider e tanti altri modelli.

Già si va oltre, per chi possiede una Ferrari 360 Modena, che percepisce ben 95 litri. A quel punto, un pieno costa 142,5 euro. Le Ferrari F12 hanno un serbatoio di 92 litri, questo vuol dire che il pieno costerà 138 euro. Converrete quindi, che tutte le volte che andremo a fare un pieno alla nostra Ferrari, al di là del modello, non avremo pagato poco.