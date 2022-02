Bagnaia, due rivali in più per il titolo: Ciabatti lo mette in guardia

La corsa al titolo MotoGP di Bagnaia non sarà affatto una passeggiata: nel 2022 si deve guardare da diversi avversari. Ciabatti ne indica altri due.

Sono in molti a indicare la Ducati come favorita a vincere il titolo piloti MotoGP nel 2022, è evidente. Dopo l’ottimo finale dello scorso campionato le aspettative sulla casa di Borgo Panigale sono enormi.

È soprattutto Francesco Bagnaia a essere considerato il principale candidato alla vittoria finale. Il piemontese ha vinto quattro delle ultime sei gare della passata stagione, e sarebbero state cinque senza la caduta a cinque giri dalla fine mentre era primo a Misano 2. Pecco sembra pronto per giocarsela fino in fondo e riportare il marchio bolognese ad aggiudicarsi la corona iridata piloti, vinta solo nel 2007 con Casey Stoner.

MotoGP, anche Martin e Zarco rivali di Bagnaia

Bagnaia è consapevole di avere la grande chance di realizzare il sogno di diventare campione del mondo MotoGP, dopo aver trionfato già in Moto2 nel 2018. Tuttavia, deve essere bravo a gestire la pressione e non deve sottovalutare alcun avversario. Sa di doversela vedere con diversi colleghi forti e dunque avrà il giusto approccio a questo campionato.

Alcuni rivali sono anche molto vicini a lui. Il primo è Jack Miller, suo compagno di squadra. Anche se l’australiano ha più volte evidenziato il problema di non essere sufficientemente costante, non è da escludere che nel 2022 possa fare lo step che gli manca. Ha anche la motivazione di doversi guadagnare il rinnovo del contratto.

E non vanno presi sottogamba neppure Jorge Martin e Johann Zarco del team satellite Pramac Racing. Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati, li inserisce tra coloro che possono giocarsi il titolo: “Sono in grado di lottare per il podio e per il Mondiale. Per noi Pramac è un secondo team ufficiale, non una squadra satellite”.

Attenzione anche a Martin e Zarco, dunque. Entrambi disporranno della Desmosedici GP22, pertanto partiranno con una condizione tecnica identica a quella dei rider ufficiali. Vero poi che gli aggiornamenti arrivano prima ai piloti factory, però ambedue hanno il potenziale per fare grandi cose nella nuova stagione.

Zarco ha accumulato buona esperienza in MotoGP e se trova la giusta regolarità può essere un protagonista nel 2022. Martin ha sorpreso da rookie e adesso si sente pronto a fare il passo successivo, cercando di lottare con costanza per le posizioni migliori. Bagnaia dovrà guardarsi pure da loro.