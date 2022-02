Ducati, Bagnaia ha le idee chiare: l’annuncio sul futuro

Bagnaia ha le idee chiare sul suo futuro: il pilota Ducati si espone senza nascondersi.

Ci sono grandi aspettative su Francesco Bagnaia per il campionato MotoGP 2022. Da molti viene indicato come il favorito indiscusso nella corsa al titolo mondiale. Il finale della passata stagione, con quattro vittorie su sei gare, lo candida certamente tra i più quotati al successo.

Nel 2021 il pilota piemontese è sicuramente cresciuto e maturato, sembra pronto a giocarsi qualcosa di importante dall’inizio alla fine. Senza qualche caduta avrebbe potuto farlo già l’anno scorso e proprio sull’evitare determinati errori deve migliorare. La stagione passata è stata una lezione dalla quale apprendere. Pecco sarà più preparato al Mondiale 2022.

MotoGP, la Ducati presenta la nuova livrea: che spettacolo (VIDEO)

MotoGP, Bagnaia verso il rinnovo con Ducati

Bagnaia sarà in azione con gli altri piloti MotoGP il 5 e il 6 febbraio a Sepang per il primo test del 2022. La Ducati ha lavorato tanto per dare a lui e agli altri colleghi di marca una Desmosedici GP ancora migliore rispetto a quella del 2021, così da poter puntare alla vittoria del titolo.

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il pilota torinese ha ammesso di sognare in grande: “Possiamo e dobbiamo ambire al risultato massimo. Bisognerà essere sempre veloci e costanti. Vincere è importante, però è la costanza che fa la differenza. Penso di essermi preparato bene alla nuova stagione”.

Bagnaia rinnoverà sicuramente il suo contratto con Ducati, in scadenza a fine 2022: “È una cosa bellissima. Ne torneremo a discutere in questo periodo. Partire per una stagione con già una sicurezza per gli anni dopo dà grande serenità. Ci siamo scelti insieme, è bello che sia così. Il mio futuro in MotoGP lo immagino con Ducati”.

A Pecco viene chiesto quali saranno i piloti che potranno contendersi il titolo MotoGP con lui: “Sicuramente Quartararo è il favorito in assoluto. Poi ci sono Marquez, Mir, Miller, Morbidelli e tanti altri piloti andranno forte. Martin, Bastianini… Vedremo, noi cercheremo di essere più veloci”.

Bagnaia, senti Petrucci: ecco a cosa deve fare attenzione in MotoGP

Il rider Ducati è consapevole che non avrà la vita facile nel 2022. Essere considerato il favorito, o comunque tra i favoriti, non basta. Bisogna andare in pista e battere tutti. Lui ha certamente il potenziale per farlo e quest’anno potrebbe essere quello giusto per rivedere la casa di Borgo Panigale sul tetto della MotoGP, dopo due anni nei quali è arrivata “solo” la consolazione del doppio trionfo nella classifica costruttori. Il team bolognese vuole qualcosa in più adesso.