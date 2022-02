Ecco la nuova moto che sarà di Johann Zarco e Jorge Martin: scopriamo insieme i particolari della Pramac Racing Team 2022.

Che la Ducati Desmosedici GP22 sarebbe stata molto bella e sicuramente performante, lo si immaginava facilmente, ma ora gli appassionati di MotoGP hanno scoperto anche la nuova livrea della Pramac Racing Team 2022, bellissima.

Il miglior team clienti della passata stagione ha rinnovato la fiducia di Johann Zarco e Jorge Martin, apparsi subito in sella delle nuove centaure, per le foto di rito. Il ventiquattrenne spagnolo è stato nominato come Rookie of the Year, mentre al francese è stato prolungato il contratto almeno fino al 2023. Ma oggi ad esser protagoniste, lo abbiamo già detto, sono le nuove motociclette.

Pramac nomina il nuovo team manager: cambia ruolo Fonsi Nieto

Colori vivaci per la Pramac Racing

I colori ovviamente sono i principali del team: azzurro, bianco e rosso. Cambia ovviamente il design e quello di quest’anno sembra molto più bello e vivace. Il nero è quasi scomparso (nel 2021 precedeva la ruota anteriore), mentre quest’anno non fa parte della verniciatura, ma solo di alcune componenti del veicolo. Il rosso e l’azzurro sembrano leggermente più chiari e lucidi, il che rende ancora più vivace la nuova Desmosedici, davvero gradevole da vedere.

Per quanto riguarda il posizionamento delle colorazioni, quella di quest’anno è una moto con cromature molto omogenee, mentre la Pramac 2021 aveva il rosso come colore principale campeggiante al centro. La nuova invece, vede delle striature centrali che vanno a mescolare proprio tutti i colori, anche se il rosso è quello ancora dominante, almeno nel cuore, dove appare l’adesivo centrale con logo e scritta Pramac.

Pramac, per Zarco un grande risultato: ma resta l’amarezza

Sembra che anche per questa Ducati, come per la nuova livrea del team principal, siano state cambiate tante cose nel design, sicuramente nell’intenzione di attirare l’attenzione del vecchio e del nuovo pubblico ed anche di promuovere il nuovo merchandising, sempre fonte di guadagno importante per le squadre sportive. Per concludere, il musetto è molto simile a quello già visto, col bianco a fare da sfondo ai due numeri dei piloti. Il design del ‘5‘ di Martin non è cambiato, rosso con contorni bianchi e neri. Invece l”89‘ di Zarco è molto particolare, blu con contorni bianchi e rossi a ricordare sia la bandiera francese che i colori di scuderia, ma soprattutto con molti disegni tono su tono, all’interno.

Il giudizio finale sarà ovviamente il vostro, giudicate dalla foto se vi piacciono le nuove Pramac Racing: