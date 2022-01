F1, Mick Schumacher svela il rapporto con Hamilton: parole sorprendenti

Mick Schumacher e Lewis Hamilton sono agli opposti in F1: il tedesco ha appena debuttato, mentre il britannico ha vinto ben sette titoli.

Il mese di febbraio sta iniziando e con esso le nuove F1 muoveranno i primissimi passo. Liberty Media ha annunciato in questi giorni che i veri test invernali saranno quelli che verranno svolti in Bahrain dall’11 al 13 marzo, mentre quelli di Barcellona che scatteranno il 23 febbraio saranno considerati solo uno shakedown.

Le immagini televisive saranno un miraggio, ma anche sui team sembra che ci sarà il massimo riserbo. Alla fine delle tre giornate, le classifiche verranno rese note per soddisfare la curiosità dei tifosi, che tuttavia non potranno seguire le prestazioni in tempo reale. A Sakhir, invece, è previsto il coverage televisivo come avvenne lo scorso anno.

Con le nuove monoposto ci si poteva aspettare che la F1 concedesse qualche giorno di test in più per aiutare i piloti a prendere confidenza, ma invece chi aveva previsto questo aveva sbagliato le proprie previsioni. Per i piloti più giovani come Mick Schumacher non si tratta di una buona notizia, dal momento che per imparare una vettura nuova in così poco tempo è fondamentale essere dotati di una grande esperienza. Il tedeschino, con la sua Haas, dovrà fare un miracolo.

F1, Mick Schumacher elogia Lewis Hamilton

Mick Schumacher ha esordito nel Circus della F1 quasi un anno fa, ed è stato protagonista di una stagione difficilmente valutabile visto il mezzo che aveva a disposizione. La Haas era il fanalino di coda della griglia, quasi ai livelli della Williams del 2019. La differenza anche con l’Alfa Romeo Racing era abissale, e per Mick e Nikita Mazepin non è stato per nulla facile mettersi in mostra.

Il figlio del Kaiser di Kerpen ha sempre sconfitto sonoramente il compagno di squadra, riuscendo anche a portarsi in Q2 sia in Francia che in Turchia. Considerando la Haas, si tratta di una grande impresa. Mick Schumacher ha voluto dedicare un pensiero a Lewis Hamilton, colui che ha battuto tanti primati di suo padre, con il quale c’è un buon rapporto. Il figlio d’arte ne ha parlato a “Crash.net”.

“Mi ha sempre dato dei consigli in base alla situazione in cui mi trovavo. Tanti anni fa, quando papà non gareggiava più con la Mercedes, ebbi la possibilità di essere presente a qualche gara ed ho incontrato Lewis di persona. C’è un buon rapporto tra di noi, a volte parliamo delle nostre gare, ma spesso esse vengono tenute fuori dalle nostre chiacchierate. Il tutto resta sempre privato, riservato a noi due“.