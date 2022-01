F1, Hamilton continua o si ritira? Il collega non ha dubbi sul suo futuro

Lewis Hamilton tiene in ansia tutto il mondo della F1, ma Valtteri Bottas è convinto che il britannico sarà al via del prossimo campionato.

I dubbi che riguardano il futuro di Lewis Hamilton inizieranno a diradarsi nelle prossime settimane. Il sette volte campione del mondo si incontrerà tra pochi giorni con Toto Wolff, per capire se restare in F1 o se prendere un anno sabbatico. Tuttavia, l’ipotesi del ritiro del britannico appare molto remota, soprattutto dopo che l’asso della Mercedes è stato avvistato a Los Angeles in questi giorni.

Lewis è stato paparazzato in giro per la metropoli californiana con un cappellino rosso ed una maglia azzurrina, mentre gustava una bibita ghiacciata. L’espressione di Hamilton è apparsa molto rilassata e sorridente, come ogni comune mortale mentre si gode un periodo di vancanza.

La F1 non può prescindere dalla presenza di un sette volte campione del mondo, dal momento che perderlo per i fattacci di Abu Dhabi rappresenterebbe un danno d’immagine non indifferente. Dal 12 dicembre sono passati quasi due mesi, ed è tempo per ritornare in macchina. La Mercedes presenterà la W13 il 18 febbraio, per poi effettuare subito un filming day sul tracciato di Silverstone. In seguito, tutto il materiale verrà spedito a Barcellona dove il 23 febbraio scatteranno i test invernali.

F1, Hamilton resta nel Circus secondo Bottas

La Mercedes accoglierà George Russell come pilota ufficiale nel 2022. Il britannico, al quarto anno in F1, sostituirà Valtteri Bottas, partito in direzione Alfa Romeo Racing dopo cinque anni nel team di Brackley che lo hanno portato a conquistare dieci vittorie. Il finlandese è stato perfetto nel ruolo di scudiero, risultando decisivo anche lo scorso anno per aiutare la sua scuderia a vincere il mondiale costruttori.

Il finnico si è espresso in merito al futuro di Lewis Hamilton, che lo aveva definito qualche tempo fa “il miglior compagno di squadra di sempre“. Effettivamente, tra i due c’è sempre stato un ottimo rapporto, molto più solare rispetto a quello presente tra Michael Schumacher e Rubens Barrichello ai tempi della Ferrari.

Bottas ha parlato al podcast finlandese “Supla“, dove è stato interpellato proprio sul futuro dell’ex compagno di squadra: “Ho rivisto Lewis pochi giorni dopo la gara di Abu Dhabi e non era per niente contento, la sua espressione era da funerale. Sa bene che la sconfitta in gara e nel mondiale non sia dipesa dalla sua volontà, visto che è stato derubato. Credo sia difficile accettare un risultato del genere. Tuttavia, credo che tornera più forte di prima, più forte che mai. Non ho dubbi sulla sua presenza in griglia“.