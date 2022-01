F1, Helmut Marko gela la Mercedes: ecco cosa non accadrà mai

Helmut Marko, super-consulente di Red Bull F1, ha negato che Max Verstappen possa lasciare la sua squadra per andare in Mercedes.

Il Circus della F1 sta scaldando i motori per il via della nuova stagione. La sfida tra la Red Bull e la Mercedes potrebbe continuare a tenere banco, ma non è da escludere che qualche altra competitor riesca ad infilarsi nella lotta grazie alla rivoluzione regolamentare che prevede il ritorno delle monoposto ad effetto suolo.

In casa Red Bull si è registrato un imprevisto nelle ultime ore, dal momento che la nuovissima RB18 non ha superato il crash test anteriore. Questo significa che quella parte della scocca dovrà essere rinforzata per poter superare la prova di sicurezza imposta dalla Federazione Internazionale.

Questo potrebbe spiegare il perché il team di Milton Keynes non ha ancora annunciato la data di presentazione del nuovo bolide, mentre Ferrari e Mercedes lo hanno già fatto da tempo. La F1 è tornata molto in voga con la stagione 2021, e c’è da scommettere che la battaglia tra Max Verstappen e Lewis Hamilton potrebbe riproporsi tra pochi mesi. I due top team scopriranno presto le carte, ma la speranza dei tifosi è che altre squadre riescano a giocarsela chiudendo il distacco.

F1, Marko nega un futuro di Verstappen in Mercedes

Al termine del 2022 scadranno molti contratti in F1. Il più chiacchierato sarà senz’altro quello di Lewis Hamilton, che poco più di un anno fa firmò un biennale con la Mercedes con la volontà di voler testare le monoposto figlie del nuovo regolamento. Max Verstappen sarà ancora legato alla Red Bull sino al termine del 2023, ma sul piatto c’è già la questione del rinnovo.

Christian Horner aveva recentemente parlato di tale argomento, dicendo che il prolungamento del contratto è solo una formalità. Helmut Marko, super-consulente della Red Bull, ha rilasciato un’intervista ad “Autorevue“, facendo ben intendere che il neo-campione del mondo non andrà mai in Mercedes in futuro.

“Non credo che Max potrà mai sostituire Hamilton in Mercedes. Ritengo che i fatti di Silverstone abbiano lasciato una ferita molto dolorosa, specialmente per suo padre Jos. Ritengo che quanto è accaduto lo renda meno propenso a trasferirsi in Mercedes nei prossimi anni“.

Tuttavia, in F1 fare pronostici su tali questioni è molto difficile, visto che i contratti possono essere firmati e strappati in un batter d’occhio. Super Max ha detto più volte di voler restare a vita in Red Bull, frasi che vengono ripetute di continuo quando le cose vanno bene. Il futuro chiarirà ogni nostro dubbio.