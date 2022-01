Formula E: dominio Mercedes con De Vries in Arabia, male Giovinazzi

Nyck De Vries ha battuto Stoffel Vandoorne nel debutto stagionale della Formula E. Delude Antonio Giovinazzi che chiude in ultima posizione.

Un dominio totale quello che la Mercedes ha messo in pista nell’ePrix di Ad Diriyah, nel primo appuntamento stagionale della Formula E. Il campione del mondo in carica Nyck De Vries si è imposto, guidando la doppietta della casa tedesca che ha visto Stoffel Vandoorne terminare al secondo posto.

Il belga aveva fatto segnare la pole position ma si è dovuto arrendere all’olandese nella fase centrale della gara, quando quest’ultimo è riuscito a scavalcarlo grazie ad una miglior gestione dell’Attack Mode. Jake Dannis completa il podio sulla vettura del team Andretti, precedendo Sam Bird sulla Jaguar.

Lucas Di Grassi ha chiuso quinto al debutto con la Venturi, mentre Nick Cassidy è sesto sull’Envision, subito davanti al nostro Edoardo Mortara ed all’ex campione Jean Eric Vergne, solo ottavo al termine di un debutto terribile per la DS Techeetah, ex team di riferimento in Formula E. Mitch Evans è nono davanti ad Oliver Askew che ha completato la top ten.

Formula E, Mercedes padrone con Giovinazzi ultimo

Perfetto il via della nuova stagione di Formula E per leMercedes con Vandoorne che resta davanti mentre De Vries supera Dennis. Soffre Giovinazzi che resta in fondo alla griglia, mentre Antonio Felix Da Costa è costretto subito a fermarsi. Lotterer, De Vries e Dennis sono i primi a sfruttare l’Attack Mode, mentre Vandoorne lo fa un giro più tardi conservando la prima posizione.

Dopo 10 minuti va in pista la Safety Car, a causa di un incidente che vede coinvolto Oliver Rowland con la Mahindra che è costretto al ritiro. Alla ripartenza, De Vries sale in cattedra nel gioco degli Attack Mode, mentre Lotterer super Dennis e mette la sua Porsche alle spalle delle due Mercedes che comandano.

La direzione gara comunica che la corsa è stata allungata di 5 minuti per il troppo tempo perso dietro la vettura di sicurezza, mentre Lotterer e Dennis danno vita ad una lotta spettacolare per il terzo gradino del podio. Il britannico tenta diverse volte di scavalcare la Porsche del tedesco, bravo nel difendersi da un pilota più veloce. Ai due si avvicinano anche Sam Bird con la Jaguar e Lucas Di Grassi con la Venturi. Nel frattempo, le due Mercedes volano via.

Dopo tanti giri di battaglia, Dennis riesce finalmente a scavalcare il tre volte vincitore della 24 ore di Le Mans, impossibilitato a resistere. André crolla del tutto e cede anche ai due inseguitori, per poi ritrovarsi alle spalle anche di Nick Cassidy ed Edoardo Mortara, scendendo in ottava piazza. L’inbuco Porsche non finisce, dal momento che Lotterer chiude tredicesimo, battuto anche dal compagno di squadra Pascal Wehrlein che non va oltre l’undicesima piazza.

Gara da dimenticare per Antonio Giovinazzi, che al debutto in Formula E è ventesimo ed ultimo. La scarsa competitività del team Penske Dragon non lo ha certo aiutato, e la speranza è che il pugliese riesca presto a rifarsi nel corso della stagione. Appuntamento alle 18 di domani per Gara 2 di questo fine settimana.