F1, “Hamilton si ritira? Non mi interessa affatto”: il boss gela il britannico

Lewis Hamilton è al centro della F1 in questi mesi per via del suo futuro incerto. Jost Capito ha fatto ben intendere il suo disinteresse.

Il mondiale di F1 2022 è ormai vicino, ed in casa Mercedes c’è preoccupazione riguardo alla presenza di Lewis Hamilton a bordo della W13. Il sette volte campione del mondo si è chiuso in un silenzio perenne dopo la sconfitta di Abu Dhabi, patita per mano di Max Verstappen che ha riportato in paradiso la Red Bull dopo anni molto difficili.

Il campione britannico si è dovuto arrendere non per sua responsabilità, dopo un finale di stagione da fuoriclasse vero. Il 2021 del nativo di Stevenage era stato contraddistinto da alti e bassi, e sulla distanza non era stato all’altezza del #33 olandese, ma dal Brasile in poi tutto sembrava essere cambiato. La rimonta di Interlagos lo ha reso quasi inarrivabile, ed in Qatar ed Arabia Saudita era stato un vero e proprio schiacciasassi.

Hamilton si era arreso a Max nelle qualifiche di Abu Dhabi, ma la partenza della gara è stata da fenomeno assoluto: nonostante fosse partito dal lato sporco e con gomme Medie, riuscì ad avere la meglio sul rivale, che poteva sfruttare pneumatici a mescola Soft e scatto dalla piazzola sul lato pulito.

Tutto ciò è stato poi totalmente cambiato dall’ultimo giro, disputato in condizioni di netta disparità tra i due contendenti a seguito di una discutibile Safety Car e della gestione dei doppiati. Tuttavia, un campione come Lewis sta probabilmente esagerando, dal momento che la sconfitta c’è sempre stata nello sport e che anche ad uno che ha vinto sette titoli può capitare di arrivare secondo.

F1, Jost Capito disinteressato a Lewis Hamilton

Tutti gli addetti ai lavori della F1 hanno espresso la loro opinione in merito a Lewis Hamilton, personaggio simbolo della massima formula. La maggior parte di loro crede che il sette volte campione del mondo sarà al via del mondiale, anche se alcuni la vedono diversamente. Zak Brown, CEO della McLaren, pensa che la sua presenza non debba essere data per scontata, visto quanto è accaduto anni fa con Nico Rosberg.

L’ex boss del Circus, Bernie Ecclestone, ha addirittura dato per certo il suo ritiro, scatenando una sorta di panico generale tra i tifosi e gli appassionati. Ad un paio di settimane dalle presentazioni delle nuove monoposto è giunto il parere di Jost Capito, team principal della Williams.

In un’intervista con l’emittente telesiva RTL, il tedesco ex Volkswagen nel WRC non ha usato mezze misure nell’esprimere la sua idea: “Non mi interessa affatto se Lewis sarà al via in F1 nel 2022 o meno. La gente dice spesso che in questo sport non ci sono posti a sufficienza per i giovani, ed io credo che lui abbia già dato abbastanza“.

“La mia visione della situazione è che potrebbe davvero lasciare libero il suo sedile per qualcun’altro, visto che ha vinto ben sette titoli mondiali. Credo che il suo ritiro sarebbe una brutta notizia per George Russell, che non avrebbe tempo per imparare da lui e per batterlo. Questo è l’unico motivo per cui spero nella sua permanenza“.