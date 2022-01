F1, Hamilton è stato derubato: la leggenda dei rally non ha dubbi

Lewis Hamilton ha perso l’ottavo titolo mondiale di F1 ad Abu Dhabi, ma Sebastien Ogier sostiene il britannico nella sua battaglia.

Il mondiale di F1 è pronto a regalarci nuove sfide, ma quanto accaduto il 12 dicembre scorso ad Abu Dhabi non è ancora stato totalmente messo da parte. Lewis Hamilton continua il suo silenzio social, dove non pubblica nulla dal sabato di qualifiche del Gran Premio decisivo, disputatosi sul tracciato di Yas Marina.

Il britannico, sconfitto all’ultimo giro da Max Verstappen, ha compiuto 37 anni lo scorso 7 gennaio, senza far sapere al pubblico come ha festeggiato e se, effettivamente, si è goduto il suo giorno di festa. La rabbia e la frustrazione per non aver superato Michael Schumacher bruciano ancora, ma il 2022 è ormai alle porte ed è necessario capire quello che sarà il suo futuro.

Nelle ultime settimane si è molto parlato di una sua permanenza in F1 che non appariva troppo sicura, specialmente dopo le dichiarazioni di Toto Wolff. Il manager austriaco ed il sette volte campione del mondo si incontreranno nei prossimi giorni di futuro per capire come proseguire, con la nuova W13 che verrà presentata il prossimo 18 febbraio.

F1, Alonso e la frase da brividi su Michael Schumacher: tifosi commossi

F1, Ogier difende Hamilton sul mondiale perso

Lewis Hamilton è una leggenda della F1, e per il Circus sarebbe una disgrazia perdere un simbolo così importante. La credenza generale è che il britannico proseguirà e tornerà a dare il massimo, probabilmente in maniera ancor più feroce rispetto a prima. Tra gli sfidanti potrebbe rientrare anche la Ferrari, vogliosa di dar battaglia a Red Bull e Mercedes sfruttando i nuovi regolamenti.

Dalla parte di Sir Lewis si è schierato anche Sebastien Ogier, otto volte campione del mondo del WRC e reduce dal secondo posto a Monte-Carlo, ottenuto con la Toyota alle spalle della Ford di Sebastien Loeb. Il pilota transalpino, ospite della trasmissione “Super Moscato Show” in onda su Radio Monte Carlo, non ha avuto dubbi su quanto accaduto poco più di un mese fa ad Abu Dhabi.

F1, Toto Wolff esalta i tifosi: ecco quante squadre saranno al top nel 2022

“Ho grande rispetto per Max Verstappen, ha disputato una splendida stagione, ma non si può non essere onesti e negare che nell’ultimo week-end Lewis Hamilton sia stato derubato. Accettare un finale del genere è praticamente impossibile, e non conta il fatto che Lewis abbia già vinto sette mondiali. Entrambi meritavano la vittoria del titolo, ma comunque, credo che lui sarà al via della nuova stagione perché avrà a disposizione una gran macchina“.