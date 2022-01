F1, Toto Wolff esalta i tifosi: ecco quante squadre saranno al top nel 2022

La F1 si prepara alla più grande rivoluzione della storia e secondo Toto Wolff tanti team saranno in lotta per il prossimo mondiale.

Il mondiale di F1 targato 2022 si preannuncia molto entusiasmante grazie all’avvento delle nuove regole. Le monoposto ad effetto suolo che verranno svelate tra meno di un mese segneranno un netto stacco con il passato più recente e molte squadre sperano di trovare il colpo di genio per inserirsi nella lotta mondiale.

Dal 2010 in avanti, solo Red Bull e Mercedes si sono divise i titoli iridati, un dominio tecnico che non ha eguali nella storia. Ad esempio, tra il 2000 ed il 2009 furono ben quattro le squadre a fregiarsi dei titoli, ovvero Ferrari, Renault, McLaren e Brawn GP, ma in passato toccò anche a team come Benetton, Williams, Brabham, Tyrrell, Lotus e tanti altri.

Con gli ultimi cicli tecnici, la lotta più accesa è stata una chimera, tranne in rare occasioni. La F1 si è ritrovata al centro di vere e proprie ere, con quella Mercedes che è stata interrotta solo poche settimane fa da Max Verstappen e dal ritorno al vertice della Red Bull. Questo ha portato i vertici del Circus a rivedere profondamente i regolamenti, per cercare di favorire una maggior competizione.

F1, Toto Wolff apre ad un’aspra battaglia nel 2022

Il rischio delle rivoluzioni regolamentari in F1 è quello di favorire una sola squadra. Nel 2009, la Brawn GP allungò sulla concorrenza grazie al famoso buco sul diffusore, mentre la Mercedes fece una netta differenza sugli avversari cinque anni più tardi. La speranza della FIA e di Liberty Media è che un qualcosa di simile non si ripeta, cercando di limitare al massimo le zone grigie del regolamento.

Il team principal della Stella a tre punte, Toto Wolff, ha rilasciato un’intervista ad “Auto Motor und Sport“, rivelando il suo pensiero sul 2022: “Le squadre che erano davanti non sono molto felici di aver perso il loro vantaggio tecnico, ma ora sarà tutto più equilibrato. Credo che ci saranno almeno cinque o sei squadre in lotta per il mondiale in futuro e lo ritengo un bene per il nostro sport. Non sarà la stessa squadra a vincere sempre il Super Bowl“.

Il pensiero espresso dal manager austriaco è quello in cui sperano tutti gli appassionati del Circus. Una battaglia così aperta non si è mai vissuta in passato, e ciò porterebbe ad un aumento di ascolti ed interesse. Tuttavia, la cosa non deve degenerare in una sorta di Indycar, a causa di regolamenti troppo stringenti e monoposto uguali tra di loro. La pista chiarirà i nostri dubbi tra pochi giorni.