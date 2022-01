F1, la FIA cede al “ricatto” Mercedes? Ecco cosa potrebbe accadere

Il mondo della F1 segue attentamente la vicenda legata a Michael Masi, sul quale sembra essere stato trovato un accordo recentemente.

Il rebus di questo inverno è legato alle posizioni di Lewis Hamilton e Michael Masi. Le indiscrezioni circa il ritiro dalla F1 del sette volte campione del mondo si susseguono, ma non è chiaro cosa deciderà il pilota più titolato di sempre. Il direttore di gara è invece finito nella bufera per quanto accaduto tra Jeddah ed Abu Dhabi, e la sua posizione non è apparsa molto solida.

Ricordando quanto accaduto a Yas Marina, Masi decise di non interrompere la gara a seguito dell’incidente della Williams di Nicholas Latifi, mandando in pista una Safety Car che favorì Max Verstappen e la sua Red Bull. A ciò si aggiunse la scelta di far sdoppiare solo le monoposto che si trovavano in mezzo ai due contendenti, una cosa che non era mai accaduta in passato.

Tutto questo ha scatenato la furia di Toto Wolff, boss della Mercedes F1, che si è scagliato più volte contro la FIA e Michael Masi, mentre Hamilton si è chiuso in un silenzio che dura da oltre un mese e mezzo. Tra poche settimane verrà svelata la nuova W13 e sul futuro del campione non ci sono certezze.

F1, Michael Masi potrebbe restare con un vice tedesco

Secondo alcune indiscrezioni, che in questo periodo dell’anno popolano il mondo della F1, Michael Masi manterrà la sua posizione di direttore di gara anche nel 2022. Sull’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, sembra che al fianco dell’australiano verrà posto una sorta di vice di nazionalità tedesca, come ad “accontentare” la Mercedes.

Stando a quanto si era detto in questi giorni, il posto di Masi sarebbe potuto passare ad Eduardo Freites, direttore di gara del mondiale endurance o a Scott Elkins. Tuttavia, i due sarebbero stati scartati, in una rinnovata fiducia verso il buon Masi che avrà così l’occasione di rimediare agli errori commessi tra Jeddah ed Abu Dhabi.

Al suo fianco si fa strada il nome del tedesco Niel Wittich, proveniente dal DTM. Recentemente si era parlato anche del fatto che la Mercedes avesse chiesto espressamente il licenziamento di Masi, ma la voce era subito stata smentita proprio dal team di Brackley. Le novità più interessanti sono attese per i prossimi giorni, dal momento che al via della nuova stagione mancano meno di due mesi.