Verstappen prende in giro Toto Wolff: lo sfottò è tutto da ridere (VIDEO)

Max Verstappen ha lanciato una frecciata notevole al boss della Mercedes durante la 24 ore di Daytona virtuale in seguito ad un crash.

Il nuovo campione del mondo di F1, Max Verstappen, si sta preparando al nuovo campionato in maniera diversa rispetto a come ci aveva abituato. L’olandese ha affiancato all’allenamento fisico alcune gare online, svolte assieme ai simracer più forti e famosi di tutto il panorama delle corse virtuali.

Il pilota della Red Bull ha partecipato alla 24 ore di Le Mans lo scorso fine settimana, su un prototipo del team Redline. Il figlio di Jos si era adattato benissimo alla nuova esperienza, riuscendo a guadagnare facilmente la leadership della gara. Purtroppo per lui, non ha fatto i conti con i rischi causati dai doppiaggi, finendo a muro dopo poche ore.

Nonostante questo, Verstappen non si è perso d’animo ed ha deciso di prendere parte anche alla 24 ore di Daytona, che si disputa una settimana prima rispetto a quella reale. Stavolta, l’orange ha gareggiato in classe GT su una Porsche, ma non è riuscito ad avere fortuna neanche in questo caso.

Verstappen, sfottò a Toto Wolff durante la 24 ore

Ad un tratto, Max Verstappen è stato tamponato da un’altra vettura che lo stava doppiando, finendo rovinosamente contro il muro. L’olandese ha subito urlato “Non preoccupatevi, lo dirò immediatamente a Michael Masi“, unito ad un “No Mickey, no“. Quest’ultima affermazione è ormai divenuta famosa, in quanto si tratta di quanto affermò Toto Wolff nel corso dell’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi.

Il carattere peperino del figlio di Jos non è una novità, ma è anche comprensibile. Gran parte dei tifosi lo hanno ingiustamente accusato di aver rubato il titolo a Lewis Hamilton, ma la gente ha evidentemente la memoria corta. La stagione del #33 è stata strepitosa, ed ha commesso molti meno errori rispetto all’avversario, che nel complesso disponeva di una monoposto migliore.

Il divertimento è assicurato nel 2022, a patto che il sette volte campione del mondo abbandoni i suoi propositi di ritiro. Tra poche settimane ci sarà il tanto atteso colloquio tra il nativo di Stevenage e Toto Wolff, da cui uscirà il verdetto sul suo futuro. Pensare ad un ritiro di Lewis appare molto improbabile, ma anche quello di Nico Rosberg nel 2016 fu un fulmine a ciel sereno. Ora non ci resta che attendere quelle che saranno le sue decisioni.