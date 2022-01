Ferrari Enzo, test da incubo: l’incidente è spaventoso (VIDEO)

Suo social impazzano le immagini che arrivano dai Paesi Bassi di una Ferrari Enzo uscita fuori strada durante un test drive.

Ormai sono all’ordine del giorno gli incidenti sulle strade italiane e mondiali. Ma quando coinvolgono vetture extra-lusso fanno ancora più notizia. Se poi ad essere coinvolta è una macchina speciale come la Ferrari, ancor di più.

In Olanda un nuovo “caro” incidente

L’ultimo in ordine cronologico e che ha fatto in breve il giro del mondo è quello che ha coinvolto una Ferrari Enzo in Olanda. Si tratta di uno dei soli tre esemplari presenti nel Paese. la dinamica non è ancora molto chiara, ma dal video postato sui social si capisce che la macchina era in strada per un test drive.

Sarà stata magari l’inesperienza del guidatore o l’asfalto umido per la pioggia, fatto sta che la Ferrari ha sbandato, andando a finire contro un albero. E il risultato purtroppo è stato disastroso: le ruote sul lato destro dell’auto sono state completamente sradicate dalla vettura, con il telaio in fibra di carbonio della Rossa che ha subìto parecchi danni. La botta però deve essere stata particolarmente violenta, visto che ha portato all’esplosione degli airbag frontali della Ferrari. Si nota poi anche un fanale rotto, mentre il lato sinistro della Enzo a prima vista sembra intatto. Di sicuro il danno però costerà molto caro.

I numeri della Ferrari Enzo

La vettura protagonista dell’incidente è una delle più iconiche prodotte dalla casa di Maranello. E’ stata prodotta in occasione dei 55 anni di attività della Ferrari nel 2002 fino al 2004 in soli 399 esemplari. In realtà inizialmente fu prodotta in 349 pezzi unici ma il modello ebbe così tanto successo che la casa decise di produrne altri.

Il 400 resta un esemplare unico donato a papa Giovanni Paolo II nel 2005 e battuto all’asta di Monterey per beneficienza per la cifra record di oltre 6 milioni di dollari. La Ferrari Enzo è equipaggiata con un motore V12 di 65 gradi aspirato in posizione centrale di 5998 centimetri cubici, con una potenza di 660 cavalli.

Telaio e carrozzeria sono interamente realizzati in fibra di carbonio, le sospensioni sono a doppio quadrilatero e i freni realizzati in composito ceramica-carbonio. Questo modello raggiunge i 0-100 km/h in 3,65 secondi. Insomma una macchina non per tutti, ma per veri e facoltosi appassionati, visto che i prezzi raggiungono oltre i 3 milioni di euro oggi. E chi ha voluto provare questo esemplare in Olanda di sicuro non era un semplice impiegato. Ma il conto, dopo questo botto, sarà davvero molto duro per il suo portafogli.