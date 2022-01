Ferrari, il più grande incidente di sempre? 8 vetture distrutte (VIDEO)

In Giappone, qualche anno fa è andato in scena un terribile incidente che ha visto otto Ferrari demolite. Ecco cosa è successo.

La Ferrari è una religione, un qualcosa che un appassionato vuole e deve venerare per potersi definire tale. Quante volte ci è capitato, per strada, di veder passare una rossa. Quando accade, è come se il tempo si fermasse, e tutti interrompono le loro attività per godersi ogni istante di quell’opera d’arte che ci fa sentire vivi tramite il suo rombo.

Più che delle semplici automobili, quelle prodotte a Maranello sono dei capolavori, dal valore inestimabile e dal fascino immortale. Attualmente, i risultati in F1 non sono assolutamente dei migliori, le cose non vanno e per il futuro non ci sono certezze. Il team diretto da Mattia Binotto sta tentando di fare il tutto per tutto nel tentativo di chiudere il gap da Red Bull e Mercedes, ma solo tra un paio di mesi sapremo la verità.

Dal punto di vista dell’automotive, le cose vanno a gonfie vele in Ferrari. Inoltre, dal 2023 verrà lanciato il programma Hypercar, con l’obiettivo di ottenere la decima vittoria alla 24 ore di Le Mans nell’edizione del centenario. Il sogno degli appassionati è quello di vedere piloti del calibro di Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen ed anche Valentino Rossi a bordo di quella vettura, che verrà sveltata nel corso dei prossimi mesi.

Ferrari, in Giappone il crash più costoso di sempre

La Ferrari è una leggenda che produce da sempre automobili, o meglio supercar, ad altissime prestazioni, i cui prezzi non sono di certo aperti a tutti i tipi di compratori. Solo i personaggi famosi o i più facoltosi possono pensare di acquistarne una, ma spesso e volentieri non si hanno le qualità per poterla domare sulle strade di tutti i giorni.

Qualche giorno fa avevamo parlato del crash, avvenuto in Germania, di una nuovissima SF90 Stradale, uscita distrutta da una violenta sbandata che l’ha portata a colpire un muretto. L’argomento che tocchiamo oggi è ben peggiore, perché vede coinvolte ben otto vetture della casa di Maranello.

Sull’autostrada di Chugoku, in Giappone, è andato in scena un incidente milionario, dove oltre alle Ferrari sono state coinvolte altre sei supercar: tre Mercedes, una Lamborghini e due Nissan Skyline GT-R. Le rosse erano quasi tutte di diversi modelli, divise tra F430, 430 Scuderia, F355 GTS, 360 Modena e Testarossa. Tutti i protagonisti sono stati tratti in salvo con lievi ferite, ma erano ben oltre i limiti di velocità. L’ammontare dei danni è stato calcolato oltre i tre milioni di euro, una vera e propria carneficina.