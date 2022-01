Vestito in modo tranquillo, gli dicono che non è possibile entrare al ristorante, poi però lui ci torna con una Ferrari.

Spesso, ci imbattiamo sul web in video con delle telecamere lontane, atti a studiare l’atteggiamento delle persone, con un attore che, protagonista, prova a farsi accettare prima come una persona normale e poi fingendo di avere tanti soldi. Ne avrete visto sicuramente qualcuno di ragazzi che provano a chiedere il numero ad una bella ragazza, e che poi rifiutati, tornano dietro con un’auto costosa, per farle cambiare, guarda caso, idea.

Ha fatto una cosa simile Mark Laroomy, che insieme ad altri coetanei, ha provato a fare qualcosa di simile. Purtroppo è facile immaginare come siano andate le cose, con la nostra società che, lo conferma Mark, è molto legata alle apparenze. Calcolando quanto costi comprare una Ferrari, il giovane Mark si è avvalso di un aiuto bello cospicuo.

Arriva in Ferrari e cambia tutto

Infatti, è proprio una bellissima Ferrari a fare da protagonista del video girato di nascosto da lui, fuori da un ristorante. Fase uno dell’esperimento. Il ragazzo, in questo caso ovviamente Mark, arriva all’esterno di un ristorante a piedi e con un cappellino ed un giubbino, molto comuni. “Posso entrare qui?“, chiede agli uomini dell’accoglienza, che ancora a qualche metro dal ristorante, gli dicono già di no. Lui si avvicina ad un’altra persona e chiede: “Posso avere almeno il menù?”. E qui il cameriere sembra spiegargli che è inutile, perché forse solo nel vederlo in quello stato, aveva deciso che Mark non era tipo da avere tanti soldi con sé.

La storia però sta per prendere una piega simile a quella dell’uomo deriso in concessionaria, per aver chiesto una Ferrari. Mark, si presenta il giorno dopo, all’identico ristorante, proprio a bordo di una stupenda auto col cavallino. La sua è nera, bellissima e di certo non passa inosservata. Tanto, che neanche ha il tempo di scendervi l’attore, che gli si para incontro, proprio uno dei lavoratori dello stesso ristorante, per chiedere con gentilezza, come fosse andata la guida e persino per aprirgli lo sportello.

Questa volta, uno degli addetti all’accoglienza spiega persino a Mark quali siano i piatti migliori e così lui, provocatoriamente chiede: “Quindi posso mangiare dentro?”. Stavolta indovinate la risposta, un ovvio ‘sì’. Ed a quel punto il ragazzo toglie gli occhiali e chiede all’addetto se si ricordasse di lui, per poi andare a porre la domanda anche al cameriere del giorno prima. Come per dire, ‘Ho sempre la stessa faccia, perché oggi posso entrare?’.

Naturalmente la risposta sta proprio in quella Ferrari. E così Mark, si rimette in auto e dice di aver avuto un ripensamento, ma prima, spiega all’uomo che lo ha respinto il giorno prima: “Voi, ragazzi, non dovreste giudicare la gente dal loro aspetto“.