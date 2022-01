Mercedes, ci sono tre sostituti in caso di addio ad Hamilton: ecco chi sono

La Mercedes deve organizzare il proprio futuro vista l’incertezza sullnea presenza di Lewis Hamilton. Scopriamo chi può prenderne il posto.

Il campionato 2022 della F1 è quasi alle porte. Tra circa un mese, tutte le dieci squadre che vi prenderanno parte presenteranno le loro monoposto, per poi schierarle nei test invernali previsti a Barcellona. La Mercedes sta preparando il proprio riscatto dopo aver vinto l’ottavo mondiale costruttori consecutivo, ma non sarà l’iridata in carica per quanto riguarda la classifica piloti.

Lewis Hamilton ha infatti lasciato Abu Dhabi cedendo lo scettro del re del Circus alla Red Bull di Max Verstappen, che è stato in grado di beffarlo in un ultimo giro a dir poco folle. Il sette volte campione del mondo, da quel momento in poi, è letteralmente sparito dalla faccia della terra, chiudendosi in un silenzio che fa molto rumore.

Alcune dichiarazioni rilasciate da Toto Wolff, team principal della Mercedes, pochi giorni dopo la beffa di Yas Marina hanno fatto molto discutere. Secondo il manager austriaco, Lewis avrebbe pensato addirittura al ritiro, tant’è la disperazione per non essere riuscito ad agguantare l’ottavo titolo.

Le parole di Toto hanno dato il via ad un mare di pensieri, opinioni e previsioni in merito al pilota più affermato, quello che ha dominato la scena per anni interi su di una macchina inarrivabile. Le ultime indiscrezioni parlano addirittura di una decisione definitiva che non arriverà prima di febbraio, quando la FIA chiuderà l’inchiesta su quanto accaduto ad Abu Dhabi.

Dalla Germania alcune voci impazzite avrebbero fatto sapere che Hamilton continuerà solo in caso di allontanemento del direttore di gara Michael Masi, ma il tutto è già stato smentito dal team di Brackley, proprio in questi giorni. Tuttavia, il fatto che non sia ancora arrivata una conferma o una smentita fa molto discutere, ed al Gran Premio del Bahrain mancano ormai solo due mesi.

Mercedes, ecco chi potrebbe sostituire Hamilton

Ovviamente, in casa Mercedes devono preparare le dovute contromosse, dal momento che in F1 non si può mai dare per scontato nulla. Lewis Hamilton sta pensando al suo futuro, ed alcuni nomi potrebbero essere molto accreditati alla sua successione come numero uno nella squadra campionessa del mondo.

Quel che è certo è che George Russell correrà con la Stella a tre punte, ma chi potrebbe essere il suo compagno di squadra? Il nome forte è quello di Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo e legato contrattualmente all’Aston Martin. Il tedesco non vince il mondiale dal 2013, e dopo un’esperienza deludente in Ferrari ha deciso di cercare fortuna altrove.

L’arrivo di Seb in Mercedes è molto affascinante come ipotesi, ma non è l’unica sul piatto. Un altro nome papabile è quello di Lando Norris, impegnato con la McLaren che sfrutta i propulsori prodotti a Brixworth. L’ultima pista potrebbe essere quella che porta a Nyck De Vries, campione del mondo in Formula E con la casa di Stoccarda e vincitore della Formula 2 nel 2019.

Puntare su questi ultimi due porrebbe, comunque, un rischio. Si tratta di due ottimi talenti, ma molto giovani e privi di grande esperienza. Considerando che l’altro sedile è già occupato da Russell, si andrebbe a creare una coppia di veri e propri baby. Con tutti i vantaggi e gli azzardi del caso.