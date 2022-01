Danilo Petrucci mostra la ferita: scatto agghiacciante (FOTO)

Danilo Petrucci cade a pochi km dal via della sesta tappa del Rally Dakar 2022. La gara viene sospesa per motivi di sicurezza.

Dopo la vittoria nella quinta tappa del Rally Dakar 2022 gli organizzatori hanno dovuto fermare il round numero 6 perché le condizioni del terreno erano troppo pericolose. La strada sterrata era segnata da tanti solchi da cui affioravano pietre, dopo il passaggio dei veicoli pesanti 4×4 nella giornata di ieri. A riportare una caduta è Danilo Petrucci, sbalzato dalla sua KTM mentre viaggiava a 100 km/h. Anche ieri il pilota di Terni aveva rimediato un piccolo incidente nell’intento di schivare un cammello che gli stava venendo incontro.

Nella giornata di venerdì Petrucci è partito dalla prima posizione dopo il successo di ieri, ma un solco gli è costato caro dopo appena pochi chilometri dal via. “Dovevamo fare la tappa che ieri hanno percorso le auto e i camion, quindi centinaia di 4×4 con centinaia di cavalli”, scrive Danilo Petrucci sul suo profilo ufficiale Instagram. “Era tutto completamente distrutto con le pietre che si nascondevano sotto la polvere”. Ancora una volta sui social piovono tanti messaggi di congratulazioni dai piloti della MotoGP e della Superbike, pienamente felici per quanto sta facendo sulla sabbia dell’Arabia Saudita alla sua prima esperienza nella Dakar.

Danilo Petrucci torna in MotoGP? Arriva l’incredibile proposta

Petrucci cade dopo pochi km

L’incidente si è verificato al km3 mentre viaggiava intorno ai 100 km/h: uno scalino lo ha lanciato in aria ma fortunatamente si è subito rialzato senza nessun danno fisico né alcuna conseguenza per la sua moto con livrea KTM Tech3. Poco dopo, dietro di lui, il pilota della Yamaha Ross Branch si è fratturato una gamba sullo stesso scalino dove è incappato l’ex pilota della classe regina. “Siamo arrivati al km 160 in nove piloti quando hanno deciso di interrompere la gara perché era troppo pericoloso per gli altri continuare”.

Valentino Rossi sorpreso da Petrucci: il commento del Dottore (FOTO)

Fortunatamente Petrux se l’è cavata con qualche punto di sutura al gomito sinistro. Non ha visto per nulla quello scalino di roccia che a stento affiorava sul terreno. Rialzatosi non si è accorto di nulla, ma al momento di dover fare rifornimento gli hanno segnalato che aveva perso la protezione al gomito e che usciva sangue dalla tuta. Non manca qualche vena polemica dopo la grande paura: “L’altro giorno sono stato penalizzato perché andavo a 40 all’ora in un tratto da 30 – ha dichiarato il pilota del team KTM Tech3 a ‘La Gazzetta dello Sport’, e poi ci fanno correre in condizioni così pericolose. Non ha molto senso”.