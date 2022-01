Valentino Rossi ha celebrato la vittoria di Danilo Petrucci nella quinta tappa della Dakar 2022. Anche Marc Marquez si è congratulato.

Davvero sorprendente il rendimento di Danilo Petrucci alla Dakar 2022. L’ex pilota MotoGP sta ottenendo risultati che vanno oltre le aspettative che c’erano alla vigilia del via della competizione.

Considerando che è un debuttante e che si sta cimentando una gara difficilissima, sembrava impensabile che potesse vincere una tappa. Invece ciò è avvenuto. Si è aggiudicato la quinta tappa, la speciale da 345 chilometri nel percorso “ad anello” con partenza e arrivo a Riyadh. In realtà era arrivato secondo al traguardo, ma una penalità inflitta a Toby Price (anche lui sui KTM) gli ha permesso di prendersi il successo. Una bella soddisfazione per il ternano, che si è riscattato dopo aver perso proprio per una penalità il podio (terzo posto) che aveva conquistato nella quarta tappa.

Dakar 2022, fantastico Petrucci: vince tappa 5 e diventa leggenda

Valentino Rossi e Marc Marquez elogiano Petrucci

Petrucci è entrato nella storia, essendo diventato il primo ex pilota MotoGP a vincere alla Dakar. Chi pensava che la sua partecipazione sarebbe stata un po’ in sordina, con tanto da apprendere e piazzamenti lontani dal top, si sarà dovuto ricredere. E probabilmente lo stesso Petrux è riuscito a sorprendere sé stesso.

Tra coloro che sono stupiti per quanto sta facendo c’è Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha voluto celebrare un collega con cui ha condiviso la pista MotoGP fino allo scorso anno. Ha condiviso un post del profilo ufficiale Dakar Rally e ha commentato “Ma cos’ha fatto il Petrux?“. Anche lui è ammirato dalle prestazioni che il ternano sta avendo sulle dune del deserto dell’Arabia Saudita.

E un altro che ha voluto complimentarsi con il rider KTM è Marc Marquez, che a sua volta sui suoi profili presenti sui social network ha scritto “Grande Petrux“. In generale sono tante le congratulazioni rivolte a Petrucci, che si sta meritando gli elogi e si sta prendendo anche alcune rivincite personali dopo aver ricevuto non poche critiche negli ultimi anni.

Scaricato dalla KTM in MotoGP, si sta togliendo soddisfazioni in una competizione storica e prestigiosa come la Dakar. Un peccato che già nella seconda tappa abbia avuto un grosso problema meccanico alla sua moto e dunque ha potuto continuare a correre solamente da fuori classifica. Un episodio sfortunato che non ci voleva, ma che non ha abbattuto il pilota umbro, determinato a conquistare altri risultati positivi nel prosieguo del rally in Arabia Saudita. Poi penserà all’avventura che lo attende in MotoAmerica Superbike negli Stati Uniti con la Ducati.