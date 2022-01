F1, conoscete Angela Cullen? Scopriamo l’ombra di Lewis Hamilton

In F1, la figura del fisioterapista è importante per i piloti. Il legame tra Angela Cullen e Lewis Hamilton va ben oltre quello professionale.

Lewis Hamilton è una superstar della F1. Dal momento del suo approdo in Mercedes, datato 2013, il pilota britannico ha iniziato a vincere come se non esistesse un domani, totalizzando 103 pole position ed altrettante vittorie, ma soprattutto, sette titoli mondiali piloti, agganciando il primato strepitoso di Michael Schumacher.

Rispetto al suo debutto nel Circus con la McLaren targato 2007, la vita del nativo di Stevenage è molto cambiata. Dimenticatevi il ragazzino timido e dal sorriso abbozzato, che ormai si è trasformato in una stella del motorsport e della moda. All’epoca delle sue prime esperienze, la sua vita sentimentale era legata con la cantante Nicole Scherzinger, all’epoca facente parte del gruppo delle Pussycat Dolls. I due si sono separati e nuovamente innamorati diverse volte, ma da oltre cinque anni non ci sono rapporti.



Da quel momento in poi, almeno ufficialmente, Hamilton è rimasto single, godendosi la vita mondana tra serate di musica e sfilate di alta moda. Tuttavia, c’è una donna a cui deve moltissimo e che dal lontano 2016 lo segue come un’ombra. Stiamo parlando della sua fisioterapista Angela Cullen, che da un lustro intero è sempre presente nel paddock della F1.

Il fisioterapista è una figura che tutti i piloti portano sempre con loro, fondamentale per far rendere sempre al massimo il fisico sottoposto alle grandi sollecitazioni della velocità. La Cullen è molto di più rispetto ad una semplice “lavoratrice”, dal momento che è diventata un’amica ed una confidente del fenomeno britannico.

Red Bull, arriva l’annuncio ufficiale della Honda: notizia clamorosa

F1, scopriamo chi è Angela Cullen

• Nome: Angela Cullen

• Data di nascita: 5 agosto 1974

• Luogo di nascita: Svizzera

• Età: 47 anni

• Professione: Fisioterapista e Trainer

• Partner: Single

• Instagram: @angelacullen

Angela Cullen ha studiato in Nuova Zelanda alla “Auckland University of Technology“. Si è in seguito laureata in scienze della salute con una specializzazione in fisioterapia. Per quanto riguarda il rapporto con la stella della F1, ne segue ogni passo, sia in pista che fuori. Angela gestisce la sua dieta, organizza i viaggi personali del pilota, ed è responsabile anche del piano psicologico. La vediamo sempre accanto a lui prima delle gare, quasi come fosse una mental coach

La fisioterapistaha iniziato la sua carriera 25 anni fa, lavorando con grandi sportivi e velocisti britannici. Lo sport fa parte della sua vita da sempre ed è un’ottima atleta per quanto riguarda la disciplina del triathlon. Ama anche il ciclismo, e spesso e volentieri si allena assieme a Lewis Hamilton in preparazione delle gare. I due condividono anche la passione per gli animali.

F1, il clamoroso retroscena su Raikkonen: guardate di cosa soffriva

Tante volte la vediamo nel paddock in compagnia del simpatico Roscoe, il bulldog a cui il sette volte campione del mondo ha sempre dato amore. Ricordiamo la Cullen anche per le sue lacrime nei box nei giorni più belli del suo pilota, quando vinceva un mondiale o semplicemente siglava una pole position. Insomma, più che di una fisioterapista parliamo di un’assistente, diventata nel tempo confidente ed amica del campione britannico.