Hamilton-Bottas come Vin Diesel e Paul Walker: addio da brividi (FOTO)

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno vissuto cinque anni gloriosi in Mercedes. I due si separano, metaforicamente, come la mitica scena finale di Fast and Furious 7.

“Hey, credevi di poter andare via senza salutare?” Con queste parole l’attore Paul Walker, in arte Brian O’Conner nella saga Fast and Furious, salutava il suo migliore amico Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel. La scena conclusiva del film Fast and Furious ha fatto piangere milioni di fan, così come milioni di tifosi della Mercedes avranno ripensato ai numerosi momenti felici trascorsi da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

La coppia della Mercedes si è formata a seguito dell’addio di Nico Rosberg. Nel 2016 il pilota tedesco si è laureato campione del mondo, battendo il suo forte teammate inglese. Nel team teutonico presero la scelta di puntare su un pilota maturo che potesse essere la spalla ideale per una prima guida come Lewis Hamilton. La decisione di Toto Wolff ricadde sul finlandese Valtteri Bottas, in forza all’epoca alla Williams. Nel team di Grove il nordico aveva ben figurato, strappando podi insperati e dimostrando una ottima velocità in qualifica.

Alla sua prima stagione in Mercedes, nel 2017, Valtteri vinse in Russia la sua prima gara in F1. L’alchimia con il compagno di squadra fu immediata, grazie ad un teamwork perfetto. I due piloti, dal carattere molto diverso, trovarono una complicità unica che spinse la Stella a tre punte al vertice della classifica. Il team teutonico non si è più arrestato, vincendo campionati a ripetizione. Nel 2021, grazie alla premiata ditta Hamilton-Bottas, sono arrivati otto titoli costruttori consecutivi. Nessuno nella storia era riuscito a raggiungere un simile traguardo.

Lewis Hamilton e la perdita del suo fido Bottas

La sconfitta nel mondiale non è la sola pessima notizia per il sette volte campione del mondo. La beffa atroce subita ad Abu Dhabi per mano di Max Verstappen, a seguito di una dubbia decisione di Michael Masi, ha gettato Lewis Hamilton in un silenzio tombale. Il #44, nel 2022, non avrà più al proprio fianco un compagno di squadra fedele che, negli ultimi 5 anni, ha aiutato non poco l’inglese. Valtteri Bottas prenderà il posto di Kimi Raikkonen sull’Alfa Romeo Racing, un passo indietro clamoroso. Lo step in avanti lo compirà George Russell nel 2022 che, dopo un triennio sulla Williams, è stato premiato con il sedile più prestigioso del circus.

Lewis Hamilton dovrà vedersela con un giovane talentuoso che muore dalla voglia di dimostrare il suo talento. George Russell, nelle poche chance che ha avuto sino ad oggi, ha dimostrato di possedere una velocità innata. In Mercedes potrebbe crearsi una situazione esplosiva, come accadde nel 2007 in McLaren con il bicampione Fernando Alonso e il debuttante Lewis Hamilton. Per il giovane inglese sarà l’opportunità di detronizzare il connazionale pluripremiato. Per questioni anagrafiche il futuro del marchio tedesco sarà affidato al giovane di King’s Lynn.

In sordina, nel caos del Gran Premio di Abu Dhabi, si è chiuso il rapporto di collaborazione tra Bottas e la Mercedes. In considerazione del fatto che Max Verstappen ha battuto in classifica Lewis Hamilton, è grazie alle performance del finlandese che la Mercedes ha conquistato la differenza dei punti necessaria per il trionfo in classifica costruttori. Bottas, infatti, è sempre stato davanti al secondo pilota della Red Bull Racing Sergio Perez. Osserveremo con attenzione la sfida interna tra Lewis Hamilton e George Russell nel 2022. Intanto la Mercedes ha salutato il finlandese con un’immagine cinematografica eloquente, indimenticabile per i fan della saga di Fast and Furious.