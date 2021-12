Hamilton, ecco perché è sparito dai social: il motivo è stupefacente

Lewis Hamilton non pubblica nulla sui social da quasi tre settimane. Il fratello Nicholas ha provato a spiegare i motivi del silenzio.

Il finale di stagione andato in scena ad Abu Dhabi è stato incredibile. Lewis Hamilton aveva dominato la corsa da vero campione, superando al via Max Verstappen nonostante fosse partito con gomme Medie (la Red Bull aveva le Soft) e lo scatto avvenuto dal lato sporco della pista, vista la seconda posizione conquistata in qualifica.

Dopo il discutibile episodio del primo giro, il britannico aveva allungato, gestendo alla perfezione anche il duello con Sergio Perez. Il messicano, utilizzato dal suo team per rallentare la corsa della Mercedes, è stato un perfetto scudiero, ma il sette volte campione del mondo non si è fatto per nulla intimorire, riuscendo a passarlo dopo un paio di giri.

Hamilton è stato poi beffato dal crash della Williams di Nicholas Latifi, che ha chiamato in causa la Safety Car permettendo a Super Max di operare il sorpasso decisivo. La delusione del nativo di Stevenage ci sta tutta, poiché perdere un mondiale all’ultimo giro ed in netta condizione di inferiorità a livello di pneumatici avrebbe fatto perdere la testa a chiunque.

Lewis è stato un signore nell’andarsi a congratulare prontamente con il neo-campione del mondo dopo la gara, rimanendo sereno anche nelle interviste di rito. La sua grande delusione è venuta fuori nei giorni seguenti, dove è praticamente sparito dai radar. Lui e Toto Wolff non si sono neanche presentati al gran galà della FIA, dove la Mercedes ha fatto ritirare a James Allison il trofeo per l’ottavo titolo mondiale costruttori consecutivo.

Montezemolo, ecco l’agghiacciante racconto della vicenda Schumacher

Hamilton, il fratello Nicholas spiega il suo silenzio social

Lewis Hamilton è un amante dei social network, che utilizza ogni giorno per mostrare la propria vita privata ai suoi tifosi e per lanciare importanti messaggi sociali. Dopo la beffa di Abu Dhabi, il sette volte iridato non ha più pubblicato alcunché, un fatto assolutamente insolito per uno come lui.

L’ultimo post risale alla serata dell’11 dicembre, vale a dire al sabato di qualifica dove si era classificato al secondo posto alle spalle del grande rivale. Questa assenza dai riflettori ed alcune dichiarazioni di Toto Wolff hanno fatto pensare addirittura ad un ritiro, che negli ultimi giorni sembra essere stato smentito.

Ferrari, ultima chance Mondiale: c’è il rischio di una nuova rivoluzione

Il fratello di Lewis, Nicholas Hamilton, ha affermato che il fenomeno della Mercedes si sta prendendo una pausa dall’ambiente “tossico” dei social: “Credo che abbia semplicemente deciso di staccare per qualche giorno dal mondo del web, e non lo biasimo di certo. Ultimamente è diventato un luogo abbastanza tossico, e cambiare aria non gli farà male per nulla“.