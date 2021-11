Valentino Rossi e la confessione di Jorge Lorenzo: “Non mi stupisco”

Valentino Rossi commenta l’ultima rivelazione di Jorge Lorenzo su Marc Marquez inerente il famoso campionato MotoGP 2015.

Dopo l’addio alla MotoGP con l’ultima gara a Valencia, Valentino Rossi ha fatto un altro saluto ai suoi tifosi in occasione della fiera motociclistica EICMA. A Milano è stato organizzato da Yamaha l’evento “One More Lap” e sono stati in tanti a volervi partecipare.

Il nove volte campione del mondo ha avuto l’occasione di ripercorrere alcune importanti tappe della sua carriera e di sentire nuovamente l’affetto dei suoi fan, che hanno sfidato pioggia e freddo pur di vedere il loro beniamino.

Valentino Rossi commenta le parole di Jorge Lorenzo

In occasione dell’evento a EICMA, il 42enne pesarese ha risposto a più domande. La Gazzetta dello Sport gli ha domandato delle recenti dichiarazioni di Jorge Lorenzo sul fatto che Marc Marquez non volesse che lui vincesse il titolo MotoGP nel 2015: «Io lo so benissimo come è andata e non mi stupisco, perché è andata esattamente così. Mi sorprende? Boh, no. Figo che lo dica, però a me cambia poco, perché lo so già come è andata».

A proposito di Lorenzo, domenica 4 dicembre il maiorchino sarà tra i protagonisti della 100 km dei campioni al Ranch di Tavullia. : «Biaggi non sono sicuro, forse ha detto di no, Stoner non riesce, ma viene Jorge, oltre a un sacco di piloti della MotoGP, Moto2 e Moto3, sarà bello».

Una battuta anche sul futuro da pilota automobilistico, in attesa ancora di definizione certa: «O Fanatec o il Wec, quindi o la 24 Ore di Le Mans o quella di Spa, con delle macchine GT, però si tratta di capire con quale. Stiamo parlando anche con la Ferrari, sarebbe bello, sarebbe un sogno, sarebbe fighissimo».