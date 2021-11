Alla fine Lorenzo confessa: ci fu davvero il “biscotto” contro Valentino Rossi

A sei anni di distanza dal famigerato 2015, Jorge Lorenzo confessa che Marc Marquez lo fece apposta ad ostacolare Valentino Rossi

È un episodio rimasto famigerato nella carriera di Valentino Rossi, ha scatenato valanghe di polemiche nel corso degli anni e lo stesso Dottore, pur avendo ormai appeso il casco al chiodo, sembra non essere mai riuscito a metterselo davvero dietro le spalle.

Stiamo parlando di quello che fu definito come il “biscotto”: la presunta alleanza tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, connazionali ma appartenenti a squadre rivali, per impedire al fenomeno di Tavullia di vincere il suo decimo titolo mondiale. Il numero 46 non ha mai perdonato davvero questa mossa al Cabroncito.

“Non si era mai vista una cosa del genere: un campione che corre per danneggiare un altro e non per vincere lui”, ha recentemente rimarcato Vale. “Vorrei che il mio rapporto con Marquez restasse esattamente com’è oggi”.

La prima ammissione di Jorge Lorenzo

In questi sei anni, però, alle accuse di Valentino Rossi i due centauri spagnoli avevano risposto con sdegnate smentite. Fino ad oggi. A dire la sua su questa vicenda mai davvero archiviata è infatti Jorge Lorenzo, a sua volta già ritirato da qualche anno dall’attività agonistica, che si lascia scappare la prima storica ammissione sull’infuocata volata mondiale del 2015.

È avvenuto nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Dazn, che andrà in onda in forma integrale nei prossimi giorni. Por Fuera confessa finalmente che Marquez giurò in effetti vendetta al pesarese, in particolare dopo il sorpasso con annesso taglio che subì in Olanda.

Marquez decise di farla pagare a Valentino Rossi

“La goccia che fece traboccare il vaso avvenne ad Assen, quando si toccarono alla chicane e si diedero la colpa a vicenda”, rivela oggi il maiorchino. “Da quel momento Marquez non voleva più che Valentino vincesse il Mondiale”.

Il resto è storia: i rallentamenti di Marc per favorire Jorge in Australia, le accuse di Vale in conferenza stampa a Sepang, la penalizzazione dello stesso Rossi in fondo alla griglia a Valencia, la rimonta vanificata da Marquez che guarda le spalle a Lorenzo. Ora però, abbiamo una verità in più: sappiamo che l’otto volte iridato catalano lo fece apposta. E non è più solamente un sospetto.

