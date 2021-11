Valentino Rossi si sbilancia: in F1 ha un pilota preferito per il Mondiale

Si accende la battaglia per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen e Valentino Rossi svela per chi fa il tifo

Sul circuito di Portimão, Valentino Rossi si prepara alla penultima gara della sua carriera in MotoGP. Dall’altra parte dell’oceano Atlantico, in Messico, si infiamma la sfida per il titolo Mondiale della Formula 1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

L’olandese della Red Bull, momentaneamente, si trova al primo posto nella classifica piloti con dodici punti di vantaggio sul britannico della Mercedes, a cinque gare dal termine può succedere di tutto. La corsa al titolo è ancora apertissima e il paddock si divide in due: da una parte chi sostiene che a trionfare sarà nuovamente Hamilton e dall’altra, invece, sostengono che Max riuscirà a porre fine a sette anni di successi Mercedes.

Valentino Rossi ha un suo preferito

Il sette volte campione del mondo, però, può contare su un supporter speciale in più. Il Dottore, in Portogallo, ha parlato di Formula 1 e ha rivelato: “Quella tra Verstappen e Hamilton è una grande battaglia tra due mostri sacri di quello sport. Hamilton ha scritto la storia, ha vinto più di tutti, ma anche Verstappen è fortissimo. Conosco Lewis di persona, tifo per lui“. Le due leggende si conosco da tempo. Una delle scene più iconiche che li vede protagonisti è accaduta qualche anno fa in un evento che ha visto i due piloti scambiarsi i rispettivi veicoli. Lewis in sella ad una Yamaha M1 e Valentino alla guida della Mercedes W08.

