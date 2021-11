Il duello Red Bull-Mercedes è più acceso che mai. Il team di Toto Wolff per vincere anche quest’anno sembra avere utilizzato una nuova tattica

Il Mondiale di F1 sta volgendo al termine, ancora poche gare e sapremo chi sarà il vincitore dell’edizione 2021. Tra Mercedes e Red Bull è guerra aperta e nessuno dei due team è disposto a mollare proprio ora. Max Verstappen arriva al GP del Messico con 12 punti di vantaggio sul concorrente Lewis Hamilton. La Mercedes sembra disposta a tutto per conquistare un altro mondiale.

Per provare a superare la Red Bull la scuderia tedesca sta schierando tutte le forze a disposizione. Come è noto solo una piccola parte del team si sposta fisicamente in giro per il mondo mentre il resto lavora dalla fabbrica.

LEGGI ANCHE —> La Red Bull ha preso una decisione: non imiterà la Mercedes

Gli invisibili della Mercedes

Un giornalista britannico del Sun, ha avuto la possibilità di vedere il quartiere generale della Mercedes a Brackley, nel Regno Unito, e a raccontato lo svolgimento dell’équipe durante il Gran Premio di Austin. Da resoconto è emerso che nell’ultimo periodo sono stati ingaggiati, dalla scuderia tedesca, dieci nuovi responsabili con un ruolo da spie.

Gli “invisibili” nel corso del fine settimana hanno il compito di decifrare il linguaggio in codice degli avversari nel corso di comunicazioni e team radio tra muretto e piloti e di riportare il tutto al team Mercedes per poter attuare strategie difensive. Le dieci spie sono appassionati, studenti e volontari con il desiderio di dare una mano alla Mercedes, e a Lewis Hamilton, per vincere e imporsi sulla Red Bull e di conseguenza sul rivale al titolo Max Verstappen.

LEGGI ANCHE —> Hamilton sulla lotta con Verstappen: “No ad un duello alla Senna-Prost”