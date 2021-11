Valentino Rossi pensa positivo: “A meno di un secondo dalla vetta”

Dopo il sedicesimo tempo, Valentino Rossi si dice comunque soddisfatto per la sua prestazione. E parla anche di Bagnaia e Marini

Un sedicesimo tempo che, viste le ultime prestazioni, fanno quasi gridare al miracolo per Valentino Rossi. Che a Portimao ha visto una delle migliori prestazioni in qualifica dell’anno.

Giornata positiva per Valentino Rossi

Il Dottore ha migliorato la propria performance rispetto al venerdì in maniera significativa. Solo i distacchi veramente ridotti non gli hanno permesso di andare oltre la sesta fila. Però di sicuro c’è qualcosa di positivo per lui.

“Oggi è stata una giornata positiva rispetto a ieri, siamo riusciti a migliorare e ad avere un sabato positivo sin dalla mattina – ha confessato Valentino Rossi dopo le qualifiche -. Nel pomeriggio siamo riusciti a migliorare il bilanciamento della moto, specialmente il feeling con le gomme. Nelle FP4 ho provato sia le gomme dure che le medie e all’ultimo giro sono riuscito a migliorare il mio giro. In Q1 ho fatto un giro decente, partirò sedicesimo, una posizione migliore rispetto alle mie ultime gare”.

Sarà quindi una gara in salita quella portoghese, dove l’obiettivo del pesarese, alla sua penultima gara della carriera, sarà la zona punti: “Ho guidato bene, sono a meno di secondo dalla pole position, il problema è che sono sedicesimo. Anche in FP4 ho girato abbastanza bene, ma con un secondo di distacco ero tra le sedicesima e diciassettesima posizione. Sono contento del feeling che ho con la moto, devo capire meglio alcune cose, ma il passo non è male”.

Pecco e Luca in crescita

Intanto crescono i suoi talenti. Specialmente quel Pecco Bagnaia, alla quinta pole di fila: “Pecco quest’anno ha fatto un grande miglioramento, ha guidato da paura, probabilmente meglio di tutti insieme a Quartararo – ha rivelato Valentino Rossi -. Ha capito come guidare la Ducati, la moto va fortissimo ed ha un grande potenziale. Ha fatto cinque pole di fila, è pronto a giocarsi il Mondiale per il prossimo anno”.

Ottime anche le prestazioni del fratello, Luca Marini: “E’ in grande crescita, ha fatto fatica durante la stagione, più di quanto si aspettassero, ma secondo me hanno seguito una via tecnica di posizione della moto non giusta. E’ una cosa che può comunque accadere, perchè non è facile in una stagione da rookie. Ora hanno cambiato, sta meglio sulla moto ed ha dimostrato la sua velocità. E’ molto bravo nel giro secco, purtroppo in qualifica è scivolato, ma nelle FP4 era terzo, sta andando molto forte. Deve migliorare in gara, soprattutto nella partenza e nei primi giri, dove deve essere più veloce ed aggressivo. Il prossimo anno vedremo un Luca diverso, che potrà lottare per posizioni importanti“.

