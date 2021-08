“Valentino Rossi è come il Papa”: il grande rispetto dello storico manager

Questo weekend, al Gran Premio d’Austria, Valentino Rossi ha dimostrato una volta di più tutto il suo appeal verso i tifosi di MotoGP

Ha lasciato tutti a bocca aperta, Valentino Rossi, durante il Gran Premio d’Austria dello scorso weekend. E non solo con le sue prestazioni in pista, che lo hanno portato clamorosamente a sfiorare il podio e alla fine a conquistare comunque il suo miglior risultato stagionale, un ottavo posto.

A colpire l’intero paddock della MotoGP, che pure a queste cose dovrebbe ormai essere abituato, è stato il calore con cui il pubblico ha accolto il Dottore. Sulle tribune del Red Bull Ring sono stati riammessi i tifosi e la maggior parte di loro, anche se non eravamo in Italia, erano comunque lì per sostenere il fenomeno di Tavullia.

Che, una volta annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle corse a fine stagione, ha in qualche modo iniziato una sorta di tour di addio agli appassionati, che lo vedrà protagonista su tutte le piste in cui si correrà da qui alla conclusione del campionato.

Vergani impressionato dall’entusiasmo dei tifosi per Valentino Rossi

Il primo assaggio, appunto, lo si è avuto a Zeltweg. E ha sbalordito perfino uno che di Motomondiale se ne intende e ha una certa esperienza, come il manager di lungo corso Alberto Vergani: “Eravamo in Austria, però mi ha impressionato tutto quel giallo. Valentino è il padre padrone della MotoGP, è come il Papa”, è stato il suo commento ai microfoni del MotoG-Podcast della Gazzetta dello Sport.

Vergani, oggi procuratore di Danilo Petrucci, non esclude che, adesso che Vale si è liberato della pressione della decisione sul suo futuro, possa anche conquistare il suo duecentesimo podio nella classe regina che finora ha solo sfiorato. “Era giusto che smettesse, ma adesso che si è tolto il peso dell’annuncio correrà molto più rilassato e per divertirsi. E secondo me da qui a fine stagione un podio potrebbe anche farlo”, afferma. E in quel caso chissà come esploderebbero i fan…

