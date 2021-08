“Ho un po’ di paura”: Valentino Rossi scopre la nuova vita da papà

Valentino Rossi ha annunciato ieri la prossima nascita di sua figlia (che voleva tenere segreta). E, comprensibilmente, è intimorito

“Sono così curioso. E anch’io ho un po’ di paura”. Ad un osservatore superficiale potrebbe sembrare strano, quasi assurdo, che un pilota che per oltre un quarto di secolo ha rischiato la vita correndo a trecento all’ora sulle piste di tutto il mondo, ora sia spaventato dalla paternità.

Eppure è proprio così. Quella vita che era abituato a rischiare, ora per Valentino Rossi sta cambiando. Tra pochi mesi si ritroverà senza più un contratto per correre in MotoGP. E, soprattutto, con una figlia in arrivo. E, dunque, nulla sarà più come prima.

Valentino Rossi affronta l’importante svolta

Un bel passo per quell’eterno ragazzo, il Peter Pan del motociclismo che sembrava non voler crescere mai. E che invece oggi, pur senza perdere l’entusiasmo e la gioia adolescenziale che sono diventati un suo bel marchio di fabbrica e ne hanno fatto un modello per più di una generazione, si scopre e ci fa scoprire un nuovo lato umano. Anche con tutte le sue fragilità e le sue incertezze di fronte alle novità che lo aspettano.

“Non sono più solo un pilota, ma anche un uomo”, confessa nel corso di una lunga intervista che ha concesso ai microfoni del Venerdì, l’inserto di Repubblica. E, soprattutto, un padre. Lo ha annunciato ieri al mondo attraverso i suoi canali ufficiali sui social network: “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”, ha scritto.

Ma c’è anche un retroscena, dietro a questa comunicazione: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno voluto attendere fino all’ultimo prima di fare questa dichiarazione. “Il fatto è che volevamo tenere la notizia segreta fino alla gara di Misano, tra un mese”, ammette. “Scaramanzia, prudenza: chiamala come vuoi. Però a questo punto, non possiamo più nasconderlo”.

