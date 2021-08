MotoGP Austria, Ducati cerca riscatto: Bagnaia e Miller non possono fallire

Bagnaia e Miller sotto le aspettative nel GP di Stiria, ma motivati a fare bene nel secondo evento in Austria. Ducati vuole risultati importanti.

Per il team ufficiale Ducati il Gran Premio di Stiria ha rappresentato una delusione. Il Red Bull Ring è un circuito adatto alla Desmosedici GP e doveva essere perfetto per recuperare punti in classifica su Fabio Quartararo.

Invece, la gara è stata un fallimento. Jack Miller è caduto mentre era quarto dietro al pilota Yamaha, mostrando un’altra volta di non essere abbastanza affidabile e costante. Francesco Bagnaia è stato vittima di un problema di gomma che non gli ha permesso di essere abbastanza veloce alla ripartenza, dopo una “Gara 1” nella quale era riuscito a stare davanti. Ha chiuso solo undicesimo. Nel prossimo weekend c’è un altro impegno in Austria e la squadra di Borgo Panigale non può fallire.

Ducati MotoGP, Bagnaia e Miller cercano riscatto

Bagnaia al sito ufficiale Ducati si è così espresso in vista del GP d’Austria 2021: «Lo scorso weekend abbiamo avuto una grande opportunità e spero di averne un’altra domenica. Prima della bandiera rossa avevo buon feeling e sentivo di poter lottare per vincere, in Gara 2 non ho trovato le stesse condizioni. Ora abbiamo una buona base per ripartire e impostare il lavoro. Il meteo sarà ancora una vera incognita, ma cercheremo di essere pronti a ogni condizione. Sono determinato a fare bene».

Voglia di riscatto non manca neppure a Miller, chiamato ad evitare errori e a capitalizzare al massimo il potenziale della sua Ducati: «Avrò un’occasione per riscattarmi dopo la caduta della scorsa domenica. Il podio era alla mia portata. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e mi sentivo bene sulla moto. Quando sono caduto non mi sembrava che stessi esagerando, ma deve essere stato così. Il team ha analizzato i dati in questi giorni per capire cosa sia successo. Il mio obiettivo è chiudere in bellezza il weekend».