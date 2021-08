MotoGP, il futuro di Morbidelli è chiaro: arriva l’annuncio di Jarvis

Morbidelli, alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, conosce già il suo destino in Yamaha. Jarvis ne ha parlato.

In casa Yamaha l’unico sicuro al 100% di dove correrà al momento è Fabio Quartararo, con un contratto con il team ufficiale fino a fine 2022. Ma a breve dovrebbe essere annunciato anche chi sarà il suo compagno di squadra.

È ormai noto che il candidato a sostituire Maverick Vinales sia Franco Morbidelli. Il pilota italiano ha un contratto con il team Petronas SRT, disponibile però a liberarlo per farlo passare alla struttura factory. Perdendo anche Valentino Rossi, la formazione malese si ritroverà a dover cercare due rider e ci sono tante incertezze.

Yamaha MotoGP, Jarvis conferma Morbidelli

Lin Jarvis, managing director Yamaha, in un’intervista a Speedweek ha confermato che Morbidelli approderà nel team ufficiale: «Frankie farà questa mossa. Ma dobbiamo ancora definire esattamente i dettagli. Noi gli abbiamo manifestato la nostra intenzione e lui ne ha parlato con Petronas, che ha accettato la sua decisione di andarsene».

Vanno definiti alcuni dettagli contrattuali, però il futuro del pilota italiano è ormai chiaro. Nel 2022 correrà con la squadra factory Monster Energy. Ritroverà Quartararo, già suo teammate in Petronas SRT per due stagioni. Ad accompagnare Morbidelli nel nuovo box ci sarà sicuramente Ramon Forcada, il suo capotecnico. Quest’ultimo ha già lavorato con Jorge Lorenzo e Maverick ufficiale della struttura ufficiale Yamaha in passato. Si tratterebbe di un ritorno per lui.

Possibile che si attenda che Petronas SRT annunci almeno uno dei due piloti che avrà nel 2022 prima di emettere il comunicato riguardante Morbidelli e il suo passaggio nella squadra ufficiale. Il team diretto da Razlan Razali si è ritrovato in una situazione non prevista, pensava di dover sostituire solamente Valentino Rossi.