Superbike Most 2021: orari diretta TV e streaming

Superbike Most 2021: la programmazione del round della Repubblica Ceca con orari e info diretta TV-streaming di prove libere, qualifiche e gara.

Il campionato mondiale Superbike 2021 torna in questo fine settimana con il round di Most, in Repubblica Ceca. Una novità assoluta per il calendario della competizione.

Recentemente Scott Redding ha espresso alcuni dubbi sulla sicurezza della pista. Pur riconoscendo che il tipo di tracciato possa prestarsi a delle belle gare, non si sente completamente tranquillo a correrci e auspica miglioramenti per il futuro. Vedremo se anche altri piloti SBK, dopo aver guidato venerdì nelle prove libere, esprimeranno commenti simili.

SBK Most 2021: programma orari Prove Libere, Superpole e Gare

Jonathan Rea arriva all’appuntamento di Most da leader della classifica mondiale Superbike con 243 punti. Sono 37 le lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, che paga la caduta di Gara 2 ad Assen provocata da Garrett Gerloff. Lecito attendersi una reazione da parte del pilota Yamaha. E anche Redding con la Ducati vorrà dire la sua.

Da capire se altri rider si inseriranno nella lotta tra i primi tre della graduatoria generale SBK. C’è curiosità di vedere a che livello saranno BMW e Honda, le case meno forti della griglia in questo momento. Tanti investimenti fatti sulle moto, però i risultati non sono ancora quelli attesi, soprattutto per i giapponesi.

Il round SBK in Repubblica Ceca sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Action (canale 206). Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live solamente Gara 1 e Gara 2. Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go, NOW e il sito ufficiale TV8.it.

Venerdì 6 agosto

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 7 agosto

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 8 agosto

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SBK: 15:15