Schumacher, scintille dal passato: Todt riapre il caso, Weber replica duramente

Le parole di Jean Todt su Schumacher accendono la polemica: Weber difende il campione e contesta le accuse sugli episodi del 1997 e 2006. Le parole di Jean Todt riaccendono un dibattito mai davvero sopito nella storia della Formula 1. L’ex team principal della Ferrari, intervenuto al podcast High Performance, è tornato su alcuni episodi controversi della carriera di Michael Schumacher, sottolineando come certe scelte abbiano inciso sul mancato bottino di ulteriori titoli mondiali. Dichiarazioni che non sono passate inosservate e che hanno subito trovato una risposta netta da parte di Willi Weber, storico manager del pilota tedesco. Todt: “Errori decisivi nei momenti chiave” Nel corso dell’intervista, Todt ha analizzato senza filtri alcuni momenti critici della carriera di Schumacher. Pur riconoscendone la grandezza e i successi, il dirigente francese ha evidenziato episodi che, a suo avviso, hanno compromesso risultati importanti. Tra questi, il controverso contatto con Jacques Villeneuve nel 1997, che costò a Schumacher il campionato, e il discusso episodio delle qualifiche di Monaco 2006. In quell’occasione, secondo Todt, il tedesco avrebbe volontariamente provocato un testacoda per ostacolare gli avversari. Parole pesanti, che riportano alla luce due dei momenti più discussi della carriera del sette volte campione del mondo e che riaprono interrogativi su quanto quelle scelte abbiano inciso nella sua leggenda sportiva. Weber contrattacca: “Accuse incomprensibili” La replica di Willi Weber non si è fatta attendere. Intervistato dal quotidiano tedesco Express, l’ex manager di Schumacher ha difeso con decisione il suo assistito, mostrando sorpresa e disappunto per le dichiarazioni di Todt. “Sono senza parole”, ha dichiarato Weber, sottolineando come chi conosce davvero Schumacher sappia che non vi fosse alcuna intenzione scorretta dietro quelle manovre. Secondo lui, si trattava di azioni dure ma necessarie, tipiche di una lotta mondiale ad altissimo livello. Weber ha inoltre contestato il peso attribuito a quegli episodi, ricordando come nella storia della Formula 1 non siano mancati confronti ben più aggressivi, citando ad esempio le celebri rivalità tra Senna e Prost. “Non possiamo pretendere che un campione non commetta errori”, ha aggiunto, invitando a contestualizzare gli eventi. L’ex manager ha poi espresso dubbi sulle motivazioni di Todt, ipotizzando che le sue parole possano essere un tentativo di rilettura personale del passato. Infine, ha rivelato un dettaglio significativo: i rapporti tra lui e Todt si sarebbero interrotti dopo l’incidente sugli sci di Schumacher, segnando una distanza che oggi emerge anche pubblicamente. A distanza di anni, la figura di Michael Schumacher continua dunque a dividere e a far discutere. Tra analisi critiche e difese appassionate, resta il ritratto di un campione straordinario, la cui carriera è stata segnata tanto dai trionfi quanto da episodi destinati a restare nella memoria collettiva della Formula 1.