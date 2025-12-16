Valentino Rossi ha trovato il pilota giusto per battere Marquez: corteggiata la promessa spagnola

Un enfant prodige della scuola iberica potrebbe rimpolpare l’organico del team VR46. Valentino Rossi ha scelto il suo erede.

Marc Marquez potrebbe essere battuto da pochissimi piloti nella storia della MotoGP. In griglia al momento non sembrano esserci dei fuoriclasse già maturi per mettere in difficoltà il ducatista. Finché ha corso in Honda al Cabroncito era mancato il mezzo tecnico all’altezza, ma con la firma con Ducati tutto è cambiato. Dopo una stagione di purgatorio nel team Gresini Racing in sella alla Desmosedici GP23, lo spagnolo è stato mandato in paradiso con la firma sul contratto biennale con il team factory della Casa di Borgo Panigale.

Sulla Rossa non c’è stata sfida. Marc Marquez ha surclassato gli avversari, demolendo anche una serie di record storici per la Ducati. Il catalano ha debuttato con una vittoria ed è riuscito ad aprire una striscia di 7 trionfi di fila, chiudendo i giochi con largo anticipo nella tappa giapponese. Il pilota più vincente della storia dell’Academy VR46, Pecco Bagnaia, è stato ridicolizzato. Il torinese è riuscito a conquistare appena due tappe, Austin e Motegi, ma è arrivato al quinto posto della classifica, davanti ai rider della squadra di Valentino Rossi, ma molto attardato rispetto al leader.

Al fotofinish, nella tappa di Valencia, Pecco è stato beffato anche da Pedro Acosta. Il centauro della KTM, dopo aver debuttato nel team satellite GasGas, ha avuto una seconda parte di stagione da applausi. Alle spalle degli imprendibili fratelli Marquez e di un ottimo Marco Bezzecchi su Aprilia, l’enfant prodige della Casa austriaca si è issato al quarto posto, davanti a diversi ducatisti.

Il sogno proibito di Valentino Rossi

Il Dottore ha perso anche una Desmosedici ufficiale a causa degli alti e bassi di Fabio Di Giannantonio. In vista del futuro vorrebbe affidare una Ducati al giovane campione Moto3 e Moto2. I presupposti non ci concretizzeranno nel 2026, ma Rossi ha giocato d’anticipo, invitando al Ranch qualche mese fa Acosta e iniziando un corteggiamento serrato.

A fine anno Valentino Rossi ospiterà a casa sua la 100 km dei Campioni, ci saranno diversi giovani centauri, tra cui Acosta. Saranno sei i rider della MotoGP presenti al Ranch: per cominciare, è stato invitato Diogo Moreira, campione del mondo in carica della Moto2 e primo brasiliano a vincere il titolo. Presente, come detto, anche Pedro Acosta, Jack Miller, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e, naturalmente, il fratello di Valentino Rossi, Luca Marini, insieme a Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, entrambi piloti VR46 nella classe regina, si daranno battaglia.