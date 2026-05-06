WEC, la sfida si accende a Spa: Toyota difende il primato, Ferrari sogna il riscatto

Dopo Imola, il Mondiale Endurance fa tappa a Spa: Toyota vuole confermarsi, Ferrari cerca rivincita sul circuito belga.

Archiviata la tappa inaugurale del Mondiale Endurance sul circuito di Imola, il WEC è già pronto a tornare in pista su un altro tracciato iconico del motorsport mondiale. A imporsi in Italia è stato il trio Toyota #8 composto da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, che ha regalato alla casa giapponese una vittoria dal sapore speciale: il successo è arrivato infatti nella centesima gara del marchio nel campionato.

Ora però l’attenzione si sposta in Belgio, dove il leggendario circuito di Spa-Francorchamps ospiterà una nuova gara da sei ore, promettendo spettacolo e possibili ribaltamenti in classifica.

Toyota guida, Ferrari insegue: la rivincita passa da Spa

Il tracciato delle Ardenne è uno dei più amati e temuti dai piloti, grazie a curve leggendarie come Eau Rouge-Raidillon, da affrontare in pieno ad alta velocità. Un banco di prova perfetto per testare ambizioni e gerarchie dopo il primo round stagionale.

Toyota arriva in Belgio con l’obiettivo chiaro: replicare il successo di Imola e consolidare la leadership in classifica. La squadra giapponese ha mostrato solidità e strategia impeccabile, elementi che la rendono ancora una volta il riferimento da battere.

Dall’altra parte, Ferrari non nasconde la voglia di riscatto. Dopo aver chiuso davanti al pubblico di casa con un secondo e un sesto posto, il Cavallino punta a tornare protagonista. Il ricordo della doppietta conquistata a Spa lo scorso anno rappresenta una motivazione in più per cercare il colpo grosso.

Programma completo e dove seguire la 6 Ore di Spa

A differenza di Imola, il weekend belga inizierà già da giovedì, con un calendario fitto di sessioni tra prove, qualifiche e gara. Gli appassionati avranno diverse opzioni per seguire l’evento, tra piattaforme streaming e TV.

Le prime sessioni di prove libere saranno disponibili esclusivamente tramite Eurosport (su piattaforma HBO) o in modalità live timing su FIAWEC+. Dalla terza sessione in poi, sarà possibile seguire anche la diretta streaming sul sito ufficiale FIA WEC, con il supporto di Discovery+ per qualifiche e gara.

La corsa, momento clou del weekend, sarà trasmessa anche su Sky Sport, con partenza fissata per le ore 14:00 di sabato 9 maggio.

6 Ore di Spa-Francorchamps 2026: orari

Giovedì 7 maggio

Ore 11:00 – Prove libere 1

Ore 15:40 – Prove libere 2

Venerdì 8 maggio

Ore 10:10 – Prove libere 3

Ore 14:30 – Qualifiche LMGT3

Ore 14:55 – Hyperpole LMGT3

Ore 15:20 – Qualifiche Hypercar

Ore 15:45 – Hyperpole Hypercar

Sabato 9 maggio

Ore 14:00 – Gara

Con una stagione appena iniziata ma già ricca di spunti, Spa-Francorchamps rappresenta un crocevia importante: Toyota vuole allungare, Ferrari deve rispondere. E su una pista così, tutto può succedere.