Renault, l’auto che può giocarsela con una coupé Mercedes: ha uno stile inconfondibile

La Renault è un brand che vanta una lunga storia nel mondo delle quattro ruote, e che ha prodotto dei veri e propri gioielli. Uno di essi è in vendita all’asta, ed il prezzo è da considerarsi vantaggioso.

I cuori degli appassionati di motori potrebbero battere all’impazzata il prossimo 7 di dicembre, quando la Renault venderà all’asta la Mégane Maxi Kit Car, in una vendita gestita da Artcurial. La casa della Losanga metterà in vendita circa 100 auto che provengono da un proprio museo, e quella in questione è probabilmente una delle vetture più iconiche, che potrebbe finire anche nelle vostre mani.

Dobbiamo specificare, per dovere di cronaca, che questa Renault è una perfetta replica della Mégane Maxi Kit Car e non una versione originale, ma è stata realizzata seguendo, per filo e per segno, le caratteristiche del modello dell’epoca. Il motore che la spinge è un 2.0 aspirato da quattro cilindri e quasi 300 cavalli di potenza massima, abbinato ad una carrozzeria allargata, che la differenzia rispetto alle Mégane Coupé costruite a quei tempi. Come anticipato, il prezzo è sicuramente uno dei punti forti, che potrebbe avvicinare molti collezionisti all’evento.

Renault, a soli 30.000 euro puoi avere la Mégane Maxi Kit Car

La Renault Mégane Maxi Kit Car è dotata della splendida livrea DIAC, con uno schema grafico disegnato da Jean Ragnotti, la medesima che equipaggiava il modello protagonista nei rally. La base è il modello indicato nella scheda di omologazione, spinto da un motore che è un’evoluzione del propulsore F7R originale che era utilizzato anche sulla spettacolare Clio Williams. Per quanto riguarda i prezzi, si stima che il prezzo massimo di vendita possa aggirarsi tra i 20.000 ed i 30.000 euro al massimo, non certo una cifra impossibile da prendere in considerazione.

Come anticipato, la Renault ha organizzato una maxi vendita di modelli, in gran parte doppioni, in vista del trasferimento del museo in una nuova sede. Non mancano anche delle monoposto che hanno corso nel mondiale di F1, su tutte, quelle dell’epoca turbo tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. L’occasione è davvero ghiotta e gli appassionati non devono farsela scappare.